Không phải iPhone 17, đây là chiếc iPhone dành cho iFan ví mỏng

Năm nay, chiếc iPhone 17 (giá bán từ 24,99 triệu đồng) của Apple sở hữu khá nhiều nâng cấp đáng tiền. Đó là một tin tuyệt vời nếu bạn đang lên kế hoạch nâng cấp lên điện thoại mới. Tuy nhiên, nếu đang chờ đợi một chiếc iPhone giá rẻ hơn, đây có thể là một dấu hiệu đáng khích lệ cho iPhone 17e, sẽ được tung ra vào mùa hè năm sau.

iPhone Air.

Dưới đây là một số dự đoán về những cải tiến của iPhone 17 có thể được áp dụng cho iPhone 17e.

Chip A19

Với iPhone 16e, sản phẩm được tích hợp chip A18 giống như dòng iPhone 16. Vì vậy, iPhone 17e sẽ chạy trên chip A19 của iPhone 17.

iPhone 17e có thể được tích hợp chip A19.

Tất nhiên, vẫn có khả năng chúng không phải là cùng một con chip. Lại lấy iPhone 16e làm ví dụ, chiếc iPhone này sở hữu CPU 6 nhân giống như iPhone 16 với điểm số Geekbench gần như tương đương. Tuy nhiên, điểm số kiểm tra đồ họa của iPhone 16e thấp hơn iPhone 16. Do đó, khả năng cao là chip A19 trên iPhone 17e cũng sẽ đi theo con đường tương tự.

Bộ nhớ trong lớn hơn

Với thế hệ iPhone 17, "Nhà Táo" đã tăng dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn lên 256GB — tất cả đều không tăng giá. Trên thực tế, mọi điện thoại trong dòng iPhone 17, bao gồm cả iPhone Air mới đều có bộ nhớ trong khởi điểm là 256GB. Và điều đó khiến phiên bản 128GB tiêu chuẩn trên iPhone 16e trở nên nổi bật.

Ảnh minh họa.

Nếu Apple hào phóng với dung lượng bộ nhớ trong 256GB cơ bản cho iPhone 17e, đây sẽ là ưu điểm mạnh khi sản phẩm cạnh tranh với nhiều smartphone tầm trung khác.

Ceramic Shield 2

Ceramic Shield là vật liệu được Apple sử dụng trên màn hình iPhone, giúp chúng chống chịu được những va đập và trầy xước trong quá trình sử dụng hàng ngày. Dòng iPhone 17 đã giới thiệu Ceramic Shield 2, một phiên bản mới, có khả năng chống trầy xước gấp 3 lần so với phiên bản Ceramic Shield gốc.

Khả năng cao là chất liệu này cũng sẽ xuất hiện trên iPhone 17e.

Trước đó, iPhone 16e được trang bị kính Ceramic Shield, cũng có cùng chuẩn chống nước và bụi IP68 như những chiếc iPhone đắt tiền hơn.

Nâng cấp camera

iPhone 17e dự kiến được kế thừa cụm camera từ mẫu iPhone Air - tích hợp cảm biến 48MP mới trên iPhone 17.

iPhone Air chỉ có 1 camera sau 48MP.

Nói cách khác, máy sẽ có khả năng chụp ảnh ngang với chiếc iPhone Air mới. Đây là một sự thỏa hiệp mà người mua iPhone sẵn sàng chấp nhận vì iPhone 17e sẽ có giá bán thấp hơn iPhone Air nhưng lại bền bỉ hơn, có thể sở hữu thời lượng pin dài hơn vì không tối ưu độ dày.

Cùng chờ xem chiếc iPhone e giá phải chăng sắp tới của Apple sẽ có những tính năng nào. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về mẫu iPhone này trong các tin bài tiếp theo!