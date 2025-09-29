Các bước thiết lập không gian riêng tư trên Zalo và sử dụng trợ lý ảo AI

Trong cẩm nang sử dụng tháng 9, Zalo vừa thông báo mang đến 2 hướng dẫn hữu ích dành cho người dùng: "Cách tra cứu thủ tục hành chính 24/7" với trợ lý công dân số AI và "Tùy chỉnh Zalo theo ý muốn" qua tính năng thiết lập quyền riêng tư.

Tùy chỉnh không gian riêng tư

Bên cạnh các lớp bảo mật có sẵn, người dùng Zalo giờ đây có thể tùy chỉnh thiết lập quyền riêng tư trên Zalo cho phù hợp với nhu cầu cá nhân. Cụ thể, người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập liên quan đến: Ngày sinh; Trạng thái truy cập; Tin nhắn, cuộc gọi; Nhật ký; Kết bạn và các tiện ích khác.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở Zalo, vào mục cá nhân.

Bước 2: Chọn biểu tượng "Cài đặt" ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Chọn "Quyền riêng tư" và tùy chỉnh theo nhu cầu.

Tra cứu thủ tục hành chính 24/7

Với mong muốn mỗi người dân có một trợ lý AI phục vụ cuộc sống, Zalo đã cho ra mắt trợ lý Công dân số AI. Theo đó, người dùng Zalo có thể tìm câu trả lời cho các vấn đề pháp lý thường gặp, như làm hộ chiếu, đăng ký khai sinh cho con,…

Các bước sử dụng:

Bước 1: Từ giao diện chính của Zalo, nhấn vào mục “Khám phá” ở thanh Menu.

Bước 2: Chọn mục “Trợ lý Công Dân Số”.

Bước 3: Nhập các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, pháp lý hoặc chọn các chủ đề gợi ý.

Bước 4: Nhận phản hồi kèm thông tin gốc để tham khảo.