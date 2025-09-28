Áp lực từ iPhone 17, iPhone 16 và 15 đồng loạt giảm giá sốc

Ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ uy tín như CellphoneS, FPT Shop, Thế Giới Di Động và nhiều cửa hàng khác tại Hà Nội cho thấy, iPhone 16 series đang giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay, dao động 11-24% tùy phiên bản.

Mức giảm tập trung ở iPhone 16 (256 GB) và iPhone 16 Plus (128 GB). Từ mức niêm yết 25,5 và 28 triệu đồng khi ra mắt năm 2024, đến tháng 9/2025 giá chỉ còn 21,89 triệu đồng. Mức giảm này tương ứng 13-15% với iPhone 16 và 20-24% với iPhone 16 Plus.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 16 Pro và Pro Max cũng ghi nhận mức điều chỉnh giá đáng kể. Hiện iPhone 16 Pro Max (256 GB) còn 29,99-30,39 triệu đồng, giảm 11-14%. Thậm chí, trên thị trường, một số hệ thống bán lẻ còn niêm yết giá thấp hơn, chỉ khoảng 29,49 triệu đồng

Nhiều mẫu iPhone giảm giá. Ảnh: D.A

Trong khi đó, iPhone 16 Pro (128 GB) cũng đã hạ từ 28,99 triệu đồng xuống còn 25-26 triệu đồng, trở thành lựa chọn hợp lý cho những ai muốn trải nghiệm dòng Pro với mức chi phí dễ tiếp cận hơn.

Dòng iPhone 15 đang ghi nhận mức giá thấp kỷ lục kể từ khi lên kệ. Toàn bộ dòng iPhone 15 hiện nay đều có mức điều chỉnh giảm từ 14% đến 27% tùy phiên bản.

iPhone 15 bản tiêu chuẩn (128 GB) chỉ còn khoảng 15,19-15,29 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu. Ngay cả phiên bản cao cấp iPhone 15 Pro Max (256 GB) cũng giảm sâu xuống khoảng 26,99 triệu đồng, tương đương mức hạ tới 23%.

Các dòng iPhone đời cũ hơn như iPhone 14, 13 và 12 cũng được điều chỉnh giảm tiếp để “dọn kho”. iPhone 14 Pro Max hiện có giá từ 17 triệu đồng cho bản 128 GB đã qua sử dụng, trong khi hàng mới dao động khoảng 25,59-27,99 triệu đồng. iPhone 14 và 14 Plus cũng ghi nhận mức giá giảm sâu, thậm chí có lúc chỉ còn khoảng 12,19 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn.

Với iPhone 13 Pro Max, giá sản phẩm đã qua sử dụng chỉ từ 13,69 triệu đồng.

Lý giải về nguyên nhân các dòng iPhone cũ giảm mạnh, chị Tuyết Mai (nhân viên một hệ thống bán lẻ) cho biết, sự xuất hiện của iPhone 17 đã tạo áp lực lớn lên dòng iPhone 16, buộc các nhà bán lẻ phải điều chỉnh giá để duy trì sức cạnh tranh.

Ngoài ra, nguồn hàng iPhone 16 dồi dào sau một năm ra mắt, kết hợp với các chương trình khuyến mãi như giảm giá trực tiếp, thu cũ đổi mới và ưu đãi thanh toán qua ngân hàng, đẩy giá iPhone 16 series xuống mức "đáy kỷ lục".

Đây được xem là đợt điều chỉnh giá mạnh nhất của Apple tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện iPhone 15 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều người dùng, iPhone 14 và 13 là lựa chọn tiết kiệm mà vẫn mạnh mẽ, trong khi iPhone 12 phù hợp với người dùng phổ thông muốn sở hữu iPhone với chi phí thấp.

Mức giảm giá đáng kể này không chỉ mang đến cơ hội cho người dùng phổ thông muốn sở hữu một chiếc iPhone mới mà còn là cơ hội cho những ai tìm kiếm thiết bị cao cấp với chi phí tối ưu. Tuy nhiên, giá bán có thể thay đổi tùy từng cửa hàng và chương trình khuyến mãi cụ thể.

Giá iPhone đời cũ có thể còn giảm thêm khi iPhone 17 được mở bán rộng rãi hoặc vào các dịp khuyến mãi lớn cuối năm. Việc giá giảm sâu cũng kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng dựng, hàng kém chất lượng, do đó người mua nên chọn các đại lý uy tín để đảm bảo quyền lợi.