iPhone 17 đã giúp Apple đại thắng trong quý 1/2026

Các công ty nghiên cứu thị trường thường chỉ tập trung báo cáo về số lượng smartphone xuất xưởng để xếp hạng các nhà cung cấp điện thoại hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các công ty như Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi và Vivo thường chú ý hơn đến một chỉ số khác về sự thành công toàn cầu (và sự ổn định tài chính).

Đó là doanh thu thực tế được tạo ra từ doanh số bán điện thoại thông minh mỗi quý, một lĩnh vực luôn bị chi phối bởi một công ty. Và trong 3 tháng đầu năm vừa qua, Apple có lợi thế rất lớn.

Không ai có thể đánh bại "ông vua" doanh thu

Hiện vẫn chưa rõ Apple hay Samsung đã thắng trong "cuộc chiến" về số lượng điện thoại thông minh toàn cầu trong ba tháng đầu năm nay. Tuy vậy, về doanh thu, "nhu cầu ổn định" đối với iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất đã đẩy Apple lên mốc 50%.

iPhone 17.

Nói cách khác, gần một nửa doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 1 năm 2026 thuộc về công ty có trụ sở tại Cupertino, tăng từ 43% vào cùng kỳ năm ngoái. Trong số 5 thương hiệu smartphone hàng đầu, "Nhà Táo" cũng ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước ở mức đáng kinh ngạc 22%. Bên cạnh đó, Samsung cũng chứng kiến ​​doanh thu của mình tăng lên 4%.

Hiện tại, khoảng cách giữa hai "ông lớn" trong ngành công nghiệp di động đã trở nên lớn hơn so với quý 1 năm 2025, và bất chấp "phản hồi mạnh mẽ" đối với dòng Galaxy S26 (và đặc biệt là Galaxy S26 Ultra), Samsung chưa thể hy vọng thu hẹp đáng kể khoảng cách đó trong thời gian ngắn sắp tới. Giá trung bình của một chiếc iPhone cao gần gấp ba lần so với một chiếc điện thoại Galaxy.

Apple dẫn đầu về doanh thu smartphone toàn cầu trong quý 1/2026.

Nhờ sự thành công vang dội của dòng iPhone 17, giá bán trung bình toàn cầu (ASP) của Apple đã tăng đáng kể từ 816 USD trong quý 1 năm ngoái lên 908 USD trong quý 1 năm 2026.

Mặt khác, giá bán trung bình của điện thoại Samsung cũng tăng từ 326 USD lên 340 USD. Đây được coi là một thất bại đối với một công ty tập trung mạnh vào quảng cáo các thiết bị có giá trên 1.000 USD như Galaxy S26 Ultra và Galaxy Z Fold 7.

Giá bán smartphone trung bình của các thương hiệu.

Tất nhiên, ASP của Oppo, Vivo và Xiaomi thậm chí còn thấp hơn (cùng với thị phần doanh thu toàn cầu). Và mặc dù cả ba thương hiệu đó đều cải thiện giá bán, vị trí thứ hai của Samsung vẫn an toàn trong tương lai gần, đặc biệt nếu Galaxy S26 Ultra tiếp tục "bán chạy".

Ngành công nghiệp smartphone vẫn chưa đến mức quá tệ...

Lượng xuất xưởng điện thoại thông minh đã trì trệ trong quý đầu tiên của năm nay và được dự đoán giảm mạnh vào cuối năm 2026 do giá bán tăng cao trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chính việc tăng giá này đã thúc đẩy doanh thu toàn cầu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái...

Thị phần smartphone toàn cầu qua thời gian.

Sắp tới, giá bán của nhiều điện thoại Android phân khúc thấp và cao cấp ở nhiều khu vực trọng điểm cũng sẽ tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu và làm giảm doanh thu cũng như doanh số bán hàng.

Vẫn có khả năng rất cao là doanh thu smartphone toàn cầu sẽ giảm với biên độ nhỏ hơn nhiều so với số lượng smartphone (đặc biệt nếu Apple giữ giá iPhone ở mức không đổi) và giá bán trung bình (ASP) thực tế có thể tiếp tục tăng sau khi đạt mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại trong quý 1 là 399 USD. Theo các chuyên gia, lượng smartphone xuất xưởng và doanh thu có thể "phục hồi đáng kể" vào cuối năm 2027...