iPhone 17 Series là dòng iPhone phổ biến nhất lịch sử của Apple

Mới đây, Apple đã báo cáo quý kinh doanh phá kỷ lục mới, đi kèm một thông báo lớn về dòng iPhone 17: đây hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất của công ty từ trước đến nay.

iPhone 17 Pro.

Ước tính, trong 3 tháng đầu năm, "Táo Khuyết" đã đạt doanh thu 111,2 tỷ USD và tăng trưởng hai chữ số trên mọi phân khúc địa lý. iPhone là một yếu tố đóng góp rất lớn vào thành công đó. Hiện tại, dòng iPhone 17 đang bán rất chạy, Apple vừa xác nhận chúng đã đạt được một cột mốc mới.

Giám đốc tài chính của Apple, Kevan Parekh, đã đưa ra tuyên bố sau đây với Financial Times:

"Dòng iPhone 17 hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử của chúng tôi."

Điều này có nghĩa là đây là dòng iPhone bán chạy nhất từ ​​trước đến nay. Parekh cũng nói thêm rằng Apple tin rằng hãng “đã giành được thị phần trong quý này”, sự thành công của iPhone đang vượt trội so với các "đối thủ" Android nói chung.

Dòng iPhone 17.

Nhiều báo cáo cũng khẳng định bộ ba iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là những sản phẩm thành công lớn. Ngoài ra, sự thành công của toàn bộ dòng sản phẩm cho thấy iPhone Air cũng là một đóng góp quan trọng.

Ngay cả khi iPhone Air không đạt được một số kỳ vọng, Apple vẫn có nhiều lý do để ăn mừng cho toàn bộ dòng sản phẩm chủ lực hiện tại của mình.

Tại Việt Nam, thế hệ iPhone 17 cũng rất được ưa chuộng, đặc biệt là cặp iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ. Giá khởi điểm của chúng vẫn còn khá cao, từ 34,79 triệu đồng cho bản 256GB.