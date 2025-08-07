Đã có ngày “khai sinh” iPhone 17

Năm nay, khi sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 đang đến gần, những thông tin về ngày ra mắt chính thức của dòng sản phẩm này ngày càng được quan tâm.

iPhone 17 series sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9/9.

Theo trang web iPhone-Ticker của Đức, thông tin từ các nhà mạng di động tại đây cho biết Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone 17 vào thứ Ba, ngày 9/9. Điều này có nghĩa là chỉ còn 35 ngày nữa, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự ra mắt của sản phẩm mới.

Ngày 9/9 trùng khớp với thời điểm Apple ra mắt iPhone 16 năm ngoái. Để so sánh, iPhone 15 được ra mắt vào ngày 12/9, trong khi iPhone 14 ra mắt vào ngày 7/9. Đáng chú ý, Apple chưa bao giờ tổ chức sự kiện ra mắt vào ngày 11/9, lý do cho điều này bắt nguồn từ sự kiện khủng bố đáng quên trong lịch sử nước Mỹ.

Lịch trình phát hành và đặt hàng trước của iPhone 17 cũng sẽ tương tự như các năm trước. Sau sự kiện ra mắt vào ngày 9/9, việc đặt hàng trước sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 12/9 trước khi đơn giao hàng sẽ diễn ra vào ngày 19/9. Các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu và Nhật Bản sẽ là những nơi đầu tiên có cơ hội sở hữu dòng iPhone 17.

iPhone 17 Air là một trong những sản phẩm được chú ý nhất của iPhone 17 series.

Ngoài iPhone 17, Apple cũng dự kiến sẽ giới thiệu các sản phẩm khác trong sự kiện tháng 9, bao gồm Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra mới và AirPods Pro thế hệ tiếp theo.

Các tin đồn gần đây về iPhone 17 cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong thiết kế mặt lưng, với vị trí cụm camera được điều chỉnh và logo Apple được đặt lại. Thông tin này cũng đã được xác nhận trong một nguyên mẫu iPhone 17 Pro được thử nghiệm ngoài đời thực gần đây. Đặc biệt, Apple có thể sẽ thay thế phiên bản Plus trong dòng iPhone 17 bằng phiên bản Air hoặc Slim, tùy theo cách đặt tên của hãng.