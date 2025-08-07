Đây là điều khiến iFan mơ ước trên iPhone 17 Pro

Mặc dù cấu hình bên trong của chiếc iPhone quan trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài nhưng thiết kế của chúng vẫn là một yếu tố quan trọng. Mới đây, một tin đồn cho hay, iPhone 17 Pro có thể sở hữu màu sắc mới, lấy cảm hứng từ thiết kế Liquid Glass của iOS 26 - giống với màu sắc điện thoại Samsung cũ.

Các màu sắc của iPhone 16.

Trong nhiều năm, Apple đã chia điện thoại của mình thành hai phân khúc: iPhone "tiêu chuẩn" và các mẫu iPhone Pro. Phân khúc iPhone tiêu chuẩn thường cung cấp thông số kỹ thuật và giá bán thấp hơn với màu sắc đậm hơn, dòng iPhone Pro là các mẫu cao cấp, đắt tiền hơn với tông màu dịu nhẹ hơn. iPhone Pro và iPhone Pro Max thường có màu đen, trắng và xám bạc cùng với một màu thời thượng thay đổi theo từng năm.

Theo các chuyên gia, mặc dù là những sản phẩm tốt nhất của Apple nhưng màu sắc của chúng vẫn còn nhiều thiếu sót.

Năm ngoái, iPhone 16 Pro có màu titan sa mạc. Năm trước, iPhone 15 Pro có màu xanh xám. Năm 2022, iPhone 14 Pro bỏ màu trắng để chuyển sang màu vàng và thêm màu tím bên cạnh các sắc đen và bạc.

Theo các tin đồn, iPhone 17 Pro sẽ có màu Liquid Glass. Các nguồn tin cho hay, màu này sẽ là màu trắng, có thể chuyển màu hoặc thay đổi tinh tế trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Màu sắc mới của iPhone 17 Pro có đẹp hay không?

Apple đã giới thiệu bản cập nhật Liquid Glass tại Hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2025 vào tháng 6, hé lộ chiến lược thiết kế mới cho dòng iPhone 17 Pro, nhấn mạnh vào độ trong suốt và các biểu tượng bo tròn để mang đến cho iOS 26 một diện mạo giao diện người dùng mới mẻ.

Tuy nhiên, thiết kế màu Liquid Glass trên iPhone khá khó hình dung. Tuyên bố của Instant Digital cho hay, phiên bản này sẽ có màu trắng nhưng sẽ chuyển màu theo ánh sáng - giống như một số màu sắc được yêu thích trên điện thoại thông minh trước đây.

Ảnh minh họa.

Ví dụ, Samsung Galaxy S10 năm 2018 có màu trắng lăng kính khá bắt mắt, lấp lánh khi nhìn dưới ánh sáng, tạo ra một lớp xà cừ với các sắc hồng, tím và xanh lam tinh tế.

Ngoài ra, giới công nghệ cũng liên tưởng tới màu "aura glow" rực rỡ hơn của Samsung Galaxy Note 10 cùng năm, phản chiếu mọi sắc màu của cầu vồng. Lựa chọn hào nhoáng này chắc chắn rất bắt mắt nhưng lại quá phô trương đối với Apple.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn các thiết kế iPhone Pro của những năm trước, giới chuyên gia tỏ ra khá nghi ngờ về màu sắc Liquid Glass. Nếu thực sự có một phiên bản màu lấp lánh, iPhone 17 Pro sẽ được phô diễn thêm một chút về những tính năng của chúng. Và đó có thể là lý do khiến công chúng quyết định mua phiên bản iPhone 17 Pro màu Liquid Glass mới.