iPhone 16 sẽ có camera xếp dọc giống iPhone 12

Apple có xu hướng dành những thay đổi sản phẩm lớn nhất cho những chiếc iPhone Pro cao cấp hơn của mình, sau đó để dành cho thế hệ iPhone tiêu chuẩn của năm sau. Ví dụ: iPhone 14 Pro năm ngoái có Dynamic Island, khu vực này sẽ xuất hiện trên iPhone 15 tiêu chuẩn vào năm 2023.

iPhone 16 sẽ có bố cục camera sau dọc như iPhone 12?

Theo người dùng Twitter @Uredditor (hoặc Unknownz21), iPhone 16 sẽ có một sự thay đổi đáng chú ý về thiết kế, khác với iPhone 15. Cụ thể, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có cách sắp xếp camera dọc thay vì camera chéo, tương tự như iPhone 12.

Apple đã chuyển sang bố cục camera sau chéo để tạo không gian cho các cảm biến và động cơ ổn định nhưng không gian thừa đó có thể không còn cần thiết trong tương lai. Hiện vẫn chưa rõ lý do Apple thực hiện thay đổi này, Unknownz21 cho rằng thiết kế trên sẽ giúp sản phẩm được nhận dạng ngay lập tức khi đặt cạnh iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 15.

Tin đồn về iPhone 16 tiêu chuẩn.

Trong một tweet tiếp theo, nguồn tin cho hay, sự thay đổi thiết kế này là lý do thiết kế của cặp iPhone 15 tiêu chuẩn bị chê. Cách sắp xếp camera dọc ít nhất cũng sẽ giúp iPhone 16 tiêu chuẩn mang lại một số khác biệt so với iPhone 15 – có thiết kế không khác nhiều so với iPhone 14.

Apple dự kiến ​​sẽ công bố iPhone 15 Series trong một sự kiện vào tháng 9. Do đó, vẫn chưa rõ thông tin của Unknownz21 có đáng tin cậy hay không. Mặt khác, dòng iPhone 16 sẽ được tung ra vào năm 2024.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/iphone-16-se-co-camera-xep-doc-giong-iphone-12-c61a29033.htmlNguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/iphone-16-se-co-camera-xep-doc-giong-iphone-12-c61a29033.html