iPhone 15 Pro bị tăng giá để lôi kéo người dùng mua… iPhone 15 Plus

Apple là một công ty chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong tất cả các sản phẩm ra mắt của mình. Apple luôn tìm cách để những điều xấu nhất xảy ra và mọi thứ được thiết kế để hoạt động hoàn hảo, và đó là điều khiến Apple trở thành công ty có giá trị nhất trên thế giới.

Mặc dù vậy, đôi khi có những sản phẩm Apple không bán chạy vì những lý do nhất định. Ví dụ mới nhất về điều này là iPhone 14 Plus. Đó là chiếc iPhone được Apple ra mắt vào tháng 9/2022 và đã không đạt được kỳ vọng về doanh số bán hàng mà công ty đưa ra. Đó có lẽ là mẫu bán được ít nhất trong số bốn mẫu của năm nay, và các dấu hiệu ban đầu cho thấy điều này vẫn không khá hơn chút nào.

iPhone 14 Plus không bán được vì nhiều lý do, bao gồm chip giống như iPhone 13. Đặc biệt, sản phẩm này khác biệt to lớn so với iPhone 14 Pro vốn có vật liệu tốt hơn, hệ thống camera mạnh mẽ hơn, chip hiện đại hơn, màn hình chất lượng cao hơn, Dynamic Island,… nhưng giá bán chỉ cao hơn 100 USD.

Nhưng bất chấp sự kém cỏi của iPhone 14 Plus, Apple vẫn được cho là sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone 15 với 2 kích thước như hiện nay, gồm hai mẫu 6,1 inch và hai mẫu 6,7 inch. Thậm chí, Apple sẽ không giảm giá iPhone 15 Plus. Vậy làm thế nào để iPhone 15 Plus không bị đi vào vết xe đổ của iPhone 14 Plus?

Các chuyên gia cho rằng, Apple sẽ kích thích doanh số bán hàng iPhone 15 Plus tốt hơn bằng cách tăng giá iPhone 15 Pro. Như đã biết, vấn đề lớn nhất ở iPhone 14 Plus là nhiều khách hàng thấy đáng để trả thêm 100 USD để mua iPhone 14 Pro thay vì iPhone 14 Plus. Một khi tăng giá iPhone 15 Pro, những người muốn mua sản phẩm sẽ phải chấp nhận chi thêm tiền hơn nữa so với iPhone 15 Plus, có thể 200 USD thay vì 100 USD như hiện nay.

Việc tăng giá các mẫu iPhone Pro rõ ràng không phải là điều mà mọi người mong muốn. Điều đó đã được dự đoán kể từ iPhone 14 Pro, nhưng Apple đã không thực hiện. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất tăng cao, lạm phát và tỷ suất lợi nhuận thu hẹp ảnh hưởng đến doanh thu Apple nên công ty buộc phải đẩy giá để tăng doanh thu cũng như kích thích sự quan tâm của người tiêu dùng đối với iPhone 15 Plus.

