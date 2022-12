Chiến lược iPhone 14 thất bại, iPhone 15 Plus sẽ có giá thấp hơn?

Sau hai năm doanh số bán iPhone mini kém, Apple nghĩ rằng họ có thể tự khắc phục bằng cách cung cấp mẫu iPhone 14 Plus ra thị trường. Nhưng do thiếu các tính năng mới và giá cao hơn, những nỗ lực của công ty cuối cùng đã thất bại. Điều này buộc Apple phải lên kế hoạch thay đổi chiến lược cho dòng iPhone 15.

Theo một bài đăng của người dùng yeux1122 trên Naver, Apple có thể thay đổi cách phân biệt giữa dòng thường và dòng Pro, bao gồm cả việc làm cho điện thoại thường rẻ hơn. Lưu ý rằng yeux1122 có một hồ sơ hỗn hợp về độ chính xác trong các báo cáo.

yeux1122 nói về ba vấn đề mà Apple đang cố gắng giải quyết. Đầu tiên là làm cho iPhone 15 thường trở nên hấp dẫn hơn. Chuyên gia rò rỉ Ross Young của DSCC đã báo cáo rằng các mẫu thường mới sẽ trông giống với iPhone 14 Pro hiện tại nhờ bổ sung Dynamic Island.

Mặc dù Ross Young cho biết Apple sẽ không bao gồm ProMotion hoặc công nghệ màn hình Always On cho các mẫu iPhone 15 thông thường, nhưng việc mang đến một thiết kế mới cho chúng chắc chắn sẽ cải thiện doanh số bán hàng. Vấn đề thứ hai là mức giá của iPhone 14 Plus vốn chỉ thấp hơn 100 USD so với mẫu Pro.

Người dùng yeux1122 cho biết Apple sẽ đặt một mức giá khác, nghĩa là nó có thể thấp hơn so với giá hiện tại. Nếu đúng như vậy, mẫu 6,1 inch thông thường cũng sẽ giảm giá.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Apple một lần nữa có thể tạo sự khác biệt cho iPhone Pro bằng cách làm cho iPhone 15 Pro Max/Ultra lớn hơn có vật liệu mới (titan), tên mới (Ultra) và phần lồi lớn hơn cho camera kính tiềm vọng đồn đại từ lâu.

Trước đó, một báo cáo từ TrendForce cho thấy Apple đã lên kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung chuỗi cung ứng iPhone 15 Pro Max/Ultra của mình cho Luxshare sau khi đợt bùng phát Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc sản xuất iPhone tại nhà máy lớn nhất của họ ở Trung Quốc.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chien-luoc-iphone-14-that-bai-iphone-15-plus-se-co-gia-thap-hon-1428312.ngn