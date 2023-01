Đây sẽ là chiếc iPhone đáng mua hơn iPhone 15 Pro

Một lượng lớn rò rỉ cho thấy Apple sẽ mang Dynamic Island đến tất cả các thành viên iPhone 15 trong năm nay, và đó là lý do tại sao người dùng có thể xem iPhone 15 trở thành chiếc iPhone đáng mua nhất của loạt sản phẩm này, thay vì iPhone 15 Pro hoặc 15 Ultra. Điều đó đặc biệt đúng nếu người dùng muốn mua iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max vì Dynamic Island mà vẫn chưa có cơ hội tiếp cận.

Nói về các mẫu iPhone 14, iPhone 14 Pro là thiết bị tuyệt vời, đặc biệt về thời lượng pin. Nhưng người dùng có thể dễ dàng mua biến thể iPhone 14 rẻ hơn mà thời lượng pin vẫn khá tốt. Vấn đề là iPhone 14 và 14 Plus không có quá nhiều thay đổi so với tiền nhiệm, vì vậy người dùng đã quay lưng với chúng và khiến Apple thay đổi dòng sản phẩm iPhone 15 hoặc thậm chí giảm giá iPhone 15 và 15 Plus. Việc giảm giá rõ ràng là một lý do tuyệt vời để mua những chiếc iPhone mới không phải là Pro vào tháng 9.

Khách hàng tránh mua các mẫu iPhone 14 rẻ hơn vì thiết bị cầm tay này giống như các bản nâng cấp của iPhone 13, trong khi giá cũng chỉ thấp hơn iPhone 13 Pro và 13 Pro Max không quá nhiều. Dĩ nhiên, iPhone 14 và 14 Plus vẫn là những sản phẩm mạnh hơn nhiều so với hầu hết các điện thoại Android cao cấp hiện nay, ngay cả khi chúng sử dụng chip và thiết kế của năm ngoái.

Sẽ không bất ngờ khi iPhone 15 và 15 Plus sẽ tương tự với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max về hiệu năng, bao gồm sử dụng chip A16 Bionic giống như iPhone 14 Pro. Khi nghĩ rằng iPhone 15 Pro và 15 Ultra sử dụng chip A17 Bionic sẽ cung cấp hiệu suất cải tiến mạnh mẽ thì người dùng có thể đã nhầm khi Apple sẽ tập trung vào việc cải thiện thời lượng pin cho A17 Bionic thay vì tăng tốc độ.

Điều này bởi vì A17 Bionic có thể không nhanh hơn nhiều so với A16 Bionic - vốn đã rất nhanh. Snapdragon 8 Gen 2 sẽ cung cấp sức mạnh trên hầu hết điện thoại Android cao cấp trong năm 2023, nhưng nó sẽ không sánh được với A16 Bionic. Đó là lý do tại sao tập trung vào chip không còn quan trọng trong năm nay nữa, đặc biệt nếu Apple muốn giảm giá đầu vào cho các mẫu iPhone 2023.

Không giống như iPhone 14 và 14 Plus, những sản phẩm kế nhiệm của chúng sẽ có thiết kế Dynamic Island mới. iPhone 15 và 15 Plus sẽ giống như các mẫu Pro hiện tại, từ đó khắc phục một trong những vấn đề của Apple với các mẫu iPhone 14 rẻ hơn. Chúng sẽ không giống những chiếc iPhone cũ nữa.

Ngoài ra, iPhone 15 và 15 Plus được cho là sẽ có camera 48 MP mà Apple đã giới thiệu trên các mẫu iPhone 14 Pro. Đó là một lý do tuyệt vời khác để chọn các mẫu iPhone 15 giá phải chăng hơn so với Pro.

Cuối cùng, tất cả các mẫu iPhone 15 sẽ được trang bị kết nối USB-C trong năm nay. Nếu đó là bản nâng cấp mà mọi người đang chờ đợi, có vẻ như dòng iPhone 15 sẽ mang lại điều đó. Các mẫu Pro có thể cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, nhưng nếu không sử dụng Lightning để truyền dữ liệu, người dùng sẽ không quan tâm đến điều đó.

Nếu đang tìm kiếm một màn hình lớn hơn và thời lượng pin tốt hơn, iPhone 15 Plus có thể là một lựa chọn tốt hơn so với Ultra. Nó sẽ không mang đến cho người dùng trải nghiệm iPhone 14 Pro Max như ProMotion 120 Hz hay ba camera phía sau, nhưng bù lại chi phí sẽ thấp hơn nhiều.

Dĩ nhiên, mọi thứ chỉ là tin đồn và chưa có thông tin nào xác nhận chính xác kế hoạch của Apple đối với iPhone 15. Dẫu vậy, các tin đồn đều từ những chuyên gia đáng tin cậy, vì vậy hoàn toàn có lý do để xem iPhone 15 trở thành lựa chọn hấp dẫn trong gia đình iPhone 2023.

