Chưa ra mắt, iPhone 15 Plus đã có nguy cơ bị "thất sủng"?

Năm 2022, iPhone 14 Plus là mẫu iPhone thay thế cho iPhone Mini. Sản phẩm cung cấp màn hình lớn – 6,7 inch, pin to với giá “mềm” hơn nhiều so với iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên, thiết bị lại không thu hút được nhiều sự quan tâm của người mua hàng. Và điều đó có thể có tác động đáng kể đến các kế hoạch triển khai iPhone 15 Series của Apple.

iPhone 14 Plus không nhận được phản hồi tích cực như mong đợi.

Theo blog Naver của Hàn Quốc, iPhone 14 Plus không hề “bán chạy”. Điều này có thể đẩy Apple theo một số hướng khác nhau khi công bố “gia đình” iPhone 15 vào mùa thu này.

Cụ thể, Naver dự kiến, "Táo Cắn Dở" sẽ có ba lựa chọn: một là giảm giá iPhone Pro để thúc đẩy người dùng mua iPhone tiêu chuẩn và iPhone Plus; hai là tăng cường các tính năng trên iPhone tiêu chuẩn và iPhone Plus; ba là dốc toàn lực vào mẫu iPhone 15 Ultra, khiến iPhone 15 Plus có giá trị tốt hơn.

Tuy nhiên, có một lựa chọn thứ tư, nếu doanh số iPhone 14 Plus thực sự tồi tệ, “Nhà Táo” có thể loại bỏ hoàn toàn iPhone 15 Plus.

Tương lai nào cho iPhone 15 Plus?

Ở một góc nhìn khác, thị trường trong ba năm nay cho thấy chiếc iPhone thứ tư không hấp dẫn đến thế. Dù màn hình lớn hay nhỏ, người tiêu dùng hầu như không quan tâm.

Nếu loại bỏ iPhone 15 Plus, bộ ba iPhone 15, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (hoặc iPhone 15 Ultra) sẽ là lựa chọn tối ưu cho dòng điện thoại thông minh cao cấp. Chúng cũng tương ứng với bộ ba Galaxy S23 của “đối thủ” Samsung.

iPhone 14 Plus là phiên bản thay thế cho iPhone 14 Mini.

Trong đó, iPhone 15 sẽ dành cho những ai muốn có một chiếc điện thoại có hiệu suất ổn định với giá phải chăng. Mặt khác, iPhone 15 Pro cung cấp camera và hiệu suất tốt hơn với giá cao hơn một chút. Và nếu muốn sở hữu một chiếc iPhone cao cấp nhất, iPhone 15 Ultra sẽ là gợi ý tuyệt vời. Điều này thậm chí sẽ mở ra cơ hội cho Apple bán cả iPhone màn hình lớn và màn hình nhỏ.

Tất nhiên, tất cả thông tin hiện tại chỉ là dự đoán, Apple có thể đã quyết định những mẫu iPhone nào sẽ nằm trong dòng iPhone 15 của mình từ lâu.

Hiện tại, nếu người dùng quan tâm đến một chiếc iPhone 6,7 inch giá rẻ hơn, không cần các tính năng cao cấp có trong các mẫu iPhone Pro, iPhone 14 Plus vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý. Cùng đợi xem iPhone 15 Plus có được ra mắt vào cuối năm nay hay không và chúng sẽ có những thay đổi như thế nào so với bản tiền nhiệm.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/chua-ra-mat-iphone-15-plus-da-co-nguy-co-bi...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/chua-ra-mat-iphone-15-plus-da-co-nguy-co-bi-34that-sung34-160530.html