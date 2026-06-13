iFixit “mổ xẻ” Trump Mobile T1, phát hiện sự thật bất ngờ bên trong

Khi Trump Mobile T1 được ra mắt, nó đã được quảng bá bằng những ngôn từ mạnh mẽ, mang đậm dấu ấn thương hiệu của Donald Trump: những tuyên bố táo bạo, hình ảnh yêu nước và nhấn mạnh các giá trị Mỹ. Tuy nhiên, điều làm cho chiếc điện thoại này trở nên đặc biệt vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Trump Mobile T1 đã được iFixit tháo dỡ.

Trump Mobile T1 và HTC U24 Pro giống nhau đến khó tin

Mới đây, nhờ vào việc tháo dỡ và phân tích bằng công nghệ chụp CT từ iFixit, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về sản phẩm này. Kết quả cho thấy, sau lớp vỏ màu vàng, Trump Mobile T1 thực chất giống hệt chiếc HTC U24 Pro đã có mặt trên thị trường. Điều này đặt ra câu hỏi về tính độc đáo của sản phẩm, vốn được quảng cáo là “tạo ra sự khác biệt”.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, bố cục bên trong của T1 gần như giống hệt HTC U24 Pro về mọi mặt linh kiện. Sự khác biệt duy nhất có thể nhận thấy chỉ là một số điều chỉnh nhỏ về mặt thẩm mỹ. Ví dụ, cụm đèn flash không được di dời mà chỉ sử dụng một sợi cáp dài hơn để tạo sự khác biệt. Ngay cả hệ thống loa cũng không có sự thay đổi đáng kể.

Việc so sánh này giống như việc chúng ta mua một chiếc xe thể thao nhưng phát hiện bên trong vẫn là một chiếc sedan cũ, chỉ được khoác lên lớp sơn mới. Mặc dù tài liệu quảng cáo của Trump Mobile liệt kê kích thước màn hình khác, nhưng thực tế cho thấy tấm nền của T1 giống hệt tấm nền của HTC. Các nhà nghiên cứu càng đi sâu, càng khó tìm ra những điểm khác biệt có ý nghĩa.

Nguồn gốc phần cứng của Trump Mobile T1

Một vấn đề phức tạp khác là tuyên bố “Made in America” (sản xuất tại Mỹ). Trong khi Trump Mobile quảng bá sản phẩm với thông điệp mạnh mẽ về nguồn gốc Mỹ, thực tế cho thấy T1 phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giống như hầu hết các điện thoại Android hiện nay. Nhiều linh kiện của T1 có nguồn gốc từ các nhà máy ở Trung Quốc, trong khi pin của nó được sản xuất tại Philippines.

Việc sản xuất smartphone trong nước Mỹ là một thách thức lớn, không chỉ ở khâu lắp ráp mà còn ở việc xây dựng một hệ sinh thái cung ứng hoàn chỉnh. Điều này giải thích tại sao ngay cả những công ty lớn cũng phải dựa vào chuỗi cung ứng quốc tế. Tuyên bố “assembled in America” (lắp ráp tại Mỹ) và “made in America” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cuối cùng, mặc dù T1 không phải là một sản phẩm kém chất lượng, việc quảng bá nó như một sản phẩm độc đáo của Mỹ lại gây ra sự thất vọng. Người tiêu dùng được dẫn dắt tin rằng họ đang sở hữu một sản phẩm khác biệt, trong khi thực tế chỉ là một thiết kế đã có sẵn được khoác lên một diện mạo mới. Điều này không phải là hiếm trong ngành công nghiệp smartphone, nhưng cách mà T1 được tiếp thị lại khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng.