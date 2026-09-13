Đây là "đối thủ" mới nhất của iPhone 18 Pro Max - Vivo X500 Pro

Tháng 9 chứng kiến "cuộc đua" mới giữa các smartphone cao cấp khi nhiều hãng đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới. Bên cạnh iPhone 18 Pro Max của Apple, Vivo đã trình làng dòng X500 với nhiều phiên bản, trong đó X500 Pro Max thu hút sự chú ý nhờ cụm camera lớn ở mặt lưng.

Dòng Vivo X500 Pro Max và iPhone 18 Pro Max.

Vivo X500 series dự kiến gồm nhiều phiên bản. Trong khi X500 tiêu chuẩn sử dụng thiết kế smartphone truyền thống, X500 Pro và X500 Pro Max sở hữu ngoại hình cao cấp hơn, tập trung vào cụm camera hình tròn đặc trưng.

Vivo X500 kết hợp cụm camera tròn và bệ chữ nhật

Vivo X500 phiên bản tiêu chuẩn sử dụng thiết kế mặt lưng kết hợp hai hình khối. Cụm camera chính có dạng tròn nhưng được đặt bên trong một bệ hình chữ nhật.

Cách bố trí này tạo ra điểm nhận diện khá rõ cho mặt lưng dù thiết kế không hoàn toàn mới trên thị trường smartphone Android. Theo hình ảnh chính thức được công bố, Vivo X500 có bốn tùy chọn màu gồm trắng, xám, Dawn và đen. Trong đó, Dawn là tông màu ngả hồng.

Dòng Vivo X500 không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Với người dùng, cách bố trí camera trên một bệ lớn có thể giúp tạo điểm nhấn trực quan cho mặt lưng, đồng thời giữ các thành phần camera tập trung trong một khu vực thay vì phân tán trên thân máy.

Vivo X500 Pro Max chọn phong cách quen thuộc

Vivo X500 Pro Max và X500 Pro có thiết kế tương đồng, trong đó phiên bản Pro có cụm camera nhỏ hơn. Cả hai đều sử dụng cụm camera hình tròn nằm trên mặt lưng.

Đây là kiểu thiết kế đã xuất hiện trên nhiều smartphone cao cấp của các thương hiệu Trung Quốc. So với Vivo X500 tiêu chuẩn, cách bố trí này tạo cảm giác tập trung hơn vào hệ thống camera.

Vivo X500 Pro Max sẽ có nhiều phiên bản màu.

Tuy nhiên, xét về tính nhận diện, Vivo X500 Pro Max không phải một thiết kế hoàn toàn khác biệt. Hình dáng cụm camera tròn khiến sản phẩm có nhiều nét tương đồng với một số mẫu smartphone cao cấp khác trên thị trường.

Các hình ảnh chính thức cho thấy Vivo X500 Pro Max có phiên bản màu thiên về cam. Kiểu phối màu này giúp mặt lưng nổi bật hơn.

Thiết kế Vivo và Oppo có nhiều điểm tương đồng

Sự tương đồng về ngoại hình trở nên dễ nhận thấy hơn khi đặt Vivo X500 Pro Max cạnh các smartphone cao cấp khác của Oppo.

Oppo Find X9 Ultra.

Nhiều nguồn tin cho rằng X500 Pro Max có thiết kế gần giống Oppo Find X9 Ultra, đặc biệt ở cách sử dụng cụm camera tròn lớn. Đây cũng là phong cách đã xuất hiện trên nhiều mẫu smartphone cao cấp đến từ các hãng Trung Quốc.

Việc nhiều nhà sản xuất cùng sử dụng cụm camera hình tròn cho thấy thiết kế này đang trở thành một lựa chọn phổ biến ở phân khúc cao cấp. Với người dùng, điều đó đồng nghĩa ngoại hình không còn là yếu tố đủ mạnh để phân biệt các mẫu máy nếu chỉ nhìn vào cụm camera.

Thay vào đó, những yếu tố như chất lượng cảm biến, khả năng xử lý ảnh, độ bền vật liệu và cách tối ưu phần mềm camera sẽ có ý nghĩa hơn trong trải nghiệm thực tế.

iPhone 18 Pro Max không thay đổi về ngoại hình

Ở phía Apple, iPhone 18 Pro Max cũng không tạo ra bước chuyển lớn về thiết kế so với thế hệ trước. Ngoại hình của máy tiếp tục dựa trên ngôn ngữ thiết kế đã được sử dụng trên iPhone 17 Pro Max.

Nhìn từ bên ngoài, việc phân biệt iPhone 18 Pro Max với iPhone 17 Pro Max không dễ dàng. Apple vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể và cụm camera lớn ở mặt lưng.

iPhone 18 Pro Max màu đỏ burgundy.

Điều này cho thấy Apple tập trung nhiều hơn vào các thay đổi bên trong thay vì tạo ra một thiết kế hoàn toàn mới. Với người dùng đang sử dụng iPhone 17 Pro Max, ngoại hình của mẫu iPhone 18 Pro Max mới vì thế có thể không tạo ra cảm giác nâng cấp rõ rệt.

iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn khoảng 4 triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max khi được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Ở góc độ thiết kế, cả Vivo và Apple đều đang lựa chọn hướng tiến hóa thay vì thay đổi hoàn toàn. Vivo X500 Pro Max tiếp tục phát triển phong cách camera tròn quen thuộc trong khi iPhone 18 Pro Max duy trì ngoại hình của thế hệ trước với những điều chỉnh chủ yếu nằm bên trong thiết bị.