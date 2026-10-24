iPhone Duo chưa hết hot, tin đồn về iPhone Duo 2 và 3 đã xuất hiện

Mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Mark Gurman đã chia sẻ những thông tin mới về các tính năng đang được phát triển cho các thế hệ iPhone Duo tương lai, bao gồm kích thước màn hình lớn hơn và khả năng bổ sung camera tele.

Ảnh concept iPhone Duo 2.

Theo đó, Apple đang thử nghiệm các mẫu iPhone Duo 2 với công nghệ Face ID đặt dưới màn hình ngoài, đồng thời nghiên cứu phương án bổ sung nút Action (Action button).

Cùng với đó, ông Gurman còn đề cập xa hơn đến thế hệ iPhone Duo 3, dự kiến ​​ra mắt vào năm 2028. Siêu phẩm này được kỳ vọng sẽ có kích thước lớn hơn một chút:

"Theo những gì tôi nghe được, mức tăng này khá nhỏ. Màn hình bên trong của iPhone Duo 3 sẽ lớn hơn khoảng nửa inch. Điều này không đồng nghĩa với việc màn hình bên ngoài sẽ tăng kích thước đáng kể... Chúng ta không nói đến một màn hình bên trong lên tới 8,5 hay 9 inch, chúng chỉ nằm trong khoảng từ hơn 7 inch đến hơn 8 inch một chút."

Trong khi đó, mẫu iPhone Duo hiện tại sở hữu màn hình gập kích thước 7,6 inch.

Những năm gần đây, Apple cũng đã dần tăng kích thước cho dòng sản phẩm iPhone Pro; chẳng hạn như việc tăng kích thước từ 6,7 inch trên iPhone 15 Pro Max lên 6,9 inch trên iPhone 16 Pro Max.

iPhone Duo đang rất "hot".

Khi được hỏi về việc liệu Apple có dự định bổ sung camera tele cho các thế hệ iPhone Duo tương lai hay không, ông Gurman cho hay: “Việc đó nằm trong kế hoạch của Apple. Tôi không biết khi nào chúng sẽ được thực hiện nhưng đó sẽ là một thách thức lớn. Tôi cho rằng đây thuần túy là vấn đề vật lý, xét đến độ sâu cần thiết. Cùng chờ xem hãng sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào.”