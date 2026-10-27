iOS 27.2 ra mắt với hàng loạt cải tiến cho iPhone

Nhiều tính năng trong số này đã được Apple công bố lần đầu tại WWDC 2026 diễn ra vào tháng Sáu, trong khi một số khác được thiết kế đặc biệt cho iPhone Duo.

iOS 27.2 mang đến nhiều cải tiến, đặc biệt cho người dùng iPhone Duo.

Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật iOS 27.2 chính là sự hỗ trợ cho Apple Pencil (USB-C) trên iPhone Duo. Mẫu bút này có cổng USB-C được lộ ra khi kéo đầu bút, mang lại trải nghiệm viết tự nhiên cho người dùng, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng như Ghi chú hoặc Freeform của Apple.

Ngoài ra, iPhone Duo còn được trang bị tính năng Edge Light, với khả năng tạo hiệu ứng vòng đèn giả trên màn hình để chiếu sáng khuôn mặt trong các cuộc gọi video hoặc khi quay phim bằng camera trước.

Về Siri, phiên bản iOS 27.2 đã khắc phục một trong những hạn chế của phiên bản beta trước đó, cho phép trợ lý ảo này nhớ lại các cuộc hội thoại trước đó (chỉ tiếng Anh). Siri cũng đã bổ sung thêm nhiều nguồn dữ liệu mới, bao gồm hình ảnh trong ứng dụng Tin nhắn, thư thoại và thông tin từ lịch, cùng cải tiến trong lịch sử duyệt web và danh sách đọc. Đặc biệt, Siri giờ đây hỗ trợ thêm các ngôn ngữ như tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

FaceTime cũng không kém phần hấp dẫn với tính năng Dual Capture giúp người dùng truyền phát đồng thời hình ảnh từ cả camera trước và sau trong các cuộc gọi nhóm. Người dùng còn có thể thêm phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hoặc người phụ đề trực tiếp vào cuộc gọi, một tính năng hỗ trợ người khuyết tật rất đáng chú ý.

Người dùng có thể tải bản cập nhật trong ứng dụng Cài đặt.

Ứng dụng Tin nhắn cũng được cải tiến với các gợi ý hành động, giúp người dùng dễ dàng thêm sự kiện vào Lịch dựa trên ngữ cảnh cuộc trò chuyện. Tính năng này đã xuất hiện trong bản beta công khai nhưng không có mặt trong phiên bản chính thức của iOS 27.

Ngoài ra, iOS 27.2 còn mang đến các bản cập nhật khác bao gồm:

- Tính năng Album chia sẻ trong ứng dụng Ảnh với lời nhắc trước khi hết hạn.

- Mục “Tiếp theo” trong Podcast được sắp xếp lại để phân biệt các tập đã nghe và chưa nghe.

- Tính năng Game hiển thị các trò chơi mà bạn bè đang chơi.

- Tính năng Multiview của Apple TV được mở rộng sang iPhone, cho phép xem bốn sự kiện thể thao cùng lúc.

Với sự đa dạng của các tính năng mới, người dùng chắc chắn sẽ tìm thấy điều gì đó hữu ích trong bản cập nhật lần này. Người dùng iPhone tương thích (từ iPhone 11 và iPhone SE 2 trở về sau) có thể tải bản cập nhật ngay hôm nay bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm.