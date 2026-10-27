Apple thừa nhận lỗi màn hình iPhone Duo, hướng dẫn người dùng đổi máy

Apple đã chính thức gia nhập thị trường điện thoại gập với sản phẩm iPhone Duo, nhưng không tránh khỏi những khó khăn giống như những gì các đối thủ Android đã gặp phải trước đó. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt với mức giá 65 triệu đồng, Apple đã thừa nhận đã nhận báo cáo việc màn hình bên trong của một số thiết bị bị nứt gần bản lề.

iPhone Duo thực sự đang gặp vấn đề sau khi đã được Apple xác nhận.

Trong một tuyên bố gửi tới 9to5Mac, Apple cho biết: “Phản hồi từ những người dùng đầu tiên về iPhone Duo rất tích cực. Chúng tôi đang chứng kiến sự hào hứng từ các nhà phát triển khi họ nhanh chóng cập nhật ứng dụng để tận dụng thiết kế độc đáo này. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có vấn đề ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số ít thiết bị iPhone Duo. Nếu người dùng gặp sự cố, họ nên liên hệ với AppleCare để được thay thế”.

Apple khẳng định rằng vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến một số ít thiết bị và thường xảy ra ngay sau khi sử dụng. Tuy nhiên, công ty chưa cung cấp thông tin về nguyên nhân gây ra sự cố hoặc kế hoạch thay đổi quy trình sản xuất.

"Há miệng mắc quai", Apple rơi vào thế khó xử trước các đối thủ Android

Trước đó, một số người dùng iPhone Duo đã báo cáo tình trạng màn hình bị nứt chỉ vài giờ sau khi mở hộp. Một người dùng cho biết đã nghe thấy tiếng nứt sau khi mở máy chưa đến 20 lần, nhưng Apple đã nhanh chóng thay thế thiết bị.

Một số iPhone Duo gặp sự cố được báo cáo.

Các thử nghiệm độ bền từ JerryRigEverything cho thấy màn hình bên trong để lại những vết nứt vĩnh viễn, trong khi iFixit xác định một điểm chịu lực tiềm tàng ở bản lề, có thể là nguyên nhân của một số lỗi. Mặc dù bản lề vẫn hoạt động tốt sau hàng nghìn lần gập, nhưng nếp gấp trên màn hình trở nên sâu hơn sau nhiều lần sử dụng.

Điều đáng chú ý là CEO John Ternus của Apple đã từng chỉ trích các thiết bị gập đời đầu của đối thủ là “khá rẻ tiền và tệ hại”. Trong bối cảnh Samsung đã chế giễu iPhone Duo, tình huống này càng trở nên khó xử hơn cho Apple.

Mặc dù gặp phải vấn đề về màn hình, Apple vẫn nhận được phản hồi tích cực từ người dùng và các nhà phát triển. Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân gây ra tình trạng nứt màn hình vẫn là một câu hỏi lớn mà công ty cần giải quyết.