Apple tăng sản lượng iPhone Duo lên hơn 40% vì quá "đắt hàng"

Các báo cáo từ chuỗi cung ứng cho thấy, Apple đã tăng hơn 40% đơn đặt hàng iPhone Duo để đáp ứng nhu cầu đặt trước “phi thường”.

Thời gian giao iPhone Duo bắt đầu bị đẩy lùi chỉ trong vòng chưa đầy một phút sau khi chương trình đặt trước hôm 16/10 bắt đầu. Ban đầu, chưa rõ liệu điều này là do nhu cầu quá cao hay do nguồn cung hạn chế nhưng báo cáo mới nhất này đã khẳng định chắc chắn nguyên nhân nằm ở yếu tố đầu tiên…

iPhone Duo.

Đáng chú ý, một số đơn hàng phải đợi đến tận cuối tháng 1. Apple cho biết, nguyên nhân là do nhu cầu “phi thường” đối với mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng. Thương hiệu này cũng giới hạn mỗi khách hàng chỉ được đặt tối đa hai chiếc nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại kiếm lời.

Đúng như dự đoán, một số khách hàng đặt mua iPhone Duo mới sau đó đã nhận được thông báo về thời gian giao hàng sớm hơn dự kiến ​​ban đầu. Điều này cho thấy Apple đã đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tân CEO Apple - John Ternus.

Báo cáo chỉ ra rằng Apple dự đoán nhu cầu mạnh mẽ sẽ còn tiếp diễn, đồng thời đã nâng mục tiêu xuất xưởng từ 9,7 triệu lên 14 triệu thiết bị trong 12 tháng đầu tiên.

Theo nhiều chuyên gia công nghệ, khách hàng sở hữu máy sớm sẽ phải đối mặt với việc các ứng dụng từ bên thứ ba chưa được tối ưu hóa cho thiết bị này. Tuy nhiên, "Nhà Táo" cho biết tình hình đang cải thiện nhanh chóng khi các nhà phát triển bắt đầu tham gia hỗ trợ. Những bài đánh giá đầu tiên sau một tuần trải nghiệm đều có chung nhận định, trong đó vấn đề hỗ trợ ứng dụng là một trong năm điểm đáng chú ý nhất.

Một bất cập khác của iPhone Duo cũng được đề cập là việc chuyển sang sử dụng Touch ID (thay vì Face ID). Mới đây, báo cáo khác cho biết Apple hiện đã bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu iPhone Duo 2 với công nghệ Face ID.

Tại Việt Nam, độ "hot" của iPhone Duo cũng đang lên rất cao. Giá bán khởi điểm của máy tại nhiều hệ thống phân phối chính hãng là từ 64,99 triệu đồng cho bản 256GB. Trong các hội nhóm mạng xã hội, nhiều mẫu iPhone Duo nhận đặt sớm đã bị đội giá từ 18 - 20 triệu đồng so với giá niêm yết.