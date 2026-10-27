Từng chê điện thoại gập là “rẻ tiền và thô kệch”, CEO Apple nay gặp sóng gió vì iPhone Duo

Ngày 23/10/2026, Apple chính thức mở bán iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi sản phẩm lên kệ, người dùng đăng tải những hình ảnh cho thấy màn hình xuất hiện vết nứt.

Một số trường hợp còn ghi nhận các đường sáng bất thường và điểm ảnh bị lỗi. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, được cộng đồng công nghệ gọi bằng cái tên "Crackgate", ám chỉ bê bối nứt màn hình của iPhone Duo.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra chưa đầy hai tháng sau khi John Ternus chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành Apple từ Tim Cook vào ngày 1/9/2026.

John Ternus gặp sóng gió với mẫu iPhone Duo.

Khác với những nhà quản lý kinh doanh thông thường, Ternus xuất thân là kỹ sư cơ khí, tốt nghiệp Đại học Pennsylvania. Ông gia nhập Apple năm 2001 với vai trò kỹ sư thiết kế sản phẩm và đảm nhận vị trí lãnh đạo bộ phận kỹ thuật phần cứng từ năm 2021.

Với kinh nghiệm nhiều năm phụ trách phát triển phần cứng, Ternus là một trong những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình nghiên cứu và hoàn thiện iPhone Duo, đặc biệt là thiết kế bản lề và kết cấu cơ khí của thiết bị.

Từng chê điện thoại gập đối thủ, CEO Apple giờ đối mặt với sự cố

Trước khi iPhone Duo ra mắt, John Ternus nhiều lần nhấn mạnh Apple không muốn chạy theo xu hướng mà chỉ tung ra điện thoại màn hình gập khi sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, thiết kế và độ bền.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí TIME, vị CEO tự tin khẳng định bản thân xuất thân là kỹ sư cơ khí, đồng thời nhấn mạnh Apple không muốn tạo ra một sản phẩm đơn thuần giống như hai chiếc điện thoại được ghép lại với nhau.

Theo ông, điều quan trọng là phải phát triển được một thiết bị có thiết kế hoàn chỉnh, mang đến trải nghiệm sử dụng thực sự khác biệt.

Đáng chú ý, khi đề cập đến những mẫu điện thoại gập đời đầu của các đối thủ, Ternus từng nhận xét chúng có cảm giác "rẻ tiền và thô kệch".

Ông khẳng định Apple chỉ nên đưa sản phẩm ra thị trường khi mọi yếu tố đã được hoàn thiện đúng tiêu chuẩn, thay vì vội vàng cạnh tranh với các hãng khác.

Tuy nhiên, những tuyên bố đầy tự tin này bất ngờ bị cộng đồng mạng nhắc lại khi iPhone Duo xuất hiện hàng loạt phản ánh về tình trạng nứt màn hình ngay trong ngày đầu mở bán.

Dân mạng mỉa mai Apple đang gặp phải chính những vấn đề về chất lượng mà hãng từng chỉ trích ở các đối thủ.

Thậm chí, có người bình luận châm biếm: "Chỉ cần bản thân không cảm thấy xấu hổ thì người khác mới là người phải ngượng ngùng".

Sự việc khiến John Ternus đối mặt với áp lực phải chứng minh những cam kết trước đây về chất lượng và độ bền của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.

iPhone Duo nứt màn hình sau chưa đầy 20 lần gập

Theo phản ánh của một người dùng tại Australia, chiếc iPhone Duo mới mua khoảng 6 tiếng đã bất ngờ gặp sự cố dù chưa được gập mở đến 20 lần.

Người này cho biết khi đang giới thiệu điện thoại với bạn bè, bản lề đột nhiên phát ra tiếng động bất thường, sau đó màn hình bên trong xuất hiện vết nứt kéo dài theo nếp gấp.

iPhone Duo bị nứt màn hình chỉ sau vài tiếng mua.

Chủ nhân thiết bị khẳng định điện thoại không bị va đập và không có dấu hiệu dị vật mắc kẹt trong bản lề. Sau khi mang máy đến Apple Store, khách hàng đã được đổi sang thiết bị mới.

Trước những phản ánh giống nhau, bộ phận sửa chữa thiết bị điện tử iFixit đã tháo rời iPhone Duo, sử dụng hình ảnh chụp cắt lớp CT và mô hình 3D để phân tích kết cấu bên trong.

Theo iFixit, một trong những nguy cơ tiềm ẩn nằm ở thanh đỡ trung tâm của bản lề. Nếu bộ phận này không thu về đúng vị trí khi điện thoại gập lại, màn hình có thể bị ép vào thanh đỡ, khiến lực tập trung tại một điểm và gây hư hỏng.

Ngoài ra, chuyển động không đồng đều của hệ thống bản lề cũng có khả năng tạo áp lực lên các bộ phận bên trong.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết kỹ thuật từ bên thứ ba. Apple chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể của những trường hợp nứt màn hình được phản ánh.

Đến ngày 26/10, Apple đã thừa nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số ít iPhone Duo, đồng thời hướng dẫn khách hàng gặp vấn đề liên hệ AppleCare để được thay thế thiết bị.

Dù vậy, chi phí sửa chữa vẫn là vấn đề khiến nhiều người quan tâm. Theo iFixit, việc thay thế màn hình bên trong ngoài phạm vi bảo hành có thể tiêu tốn tới 999 USD (khoảng 26 triệu đồng)

iPhone Duo gặp nhiều sự cố trong những ngày mở bán đầu tiên.

Bất chấp tranh cãi về độ bền, thị trường mua đi bán lại iPhone Duo tại Hong Kong vẫn ghi nhận nhu cầu cao. Theo thông tin từ giới kinh doanh tại khu thương mại Sin Tat Plaza ở Mong Kok, các phiên bản màu đen dung lượng 1TB và 2TB từng được thu mua với mức giá giúp người bán hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, sức mua cao không đồng nghĩa những lo ngại về chất lượng đã được giải quyết.

John Ternus từng nhiều lần đề cao triết lý thiết kế của Apple, trong đó nhấn mạnh sự tỉ mỉ ngay cả ở những chi tiết mà người dùng không thể nhìn thấy.

Giờ đây, khi iPhone Duo liên tục bị phản ánh gặp sự cố màn hình, những cam kết về độ bền mà vị CEO từng đưa ra khiến dư luận hoang mang.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy lỗi ảnh hưởng đến phần lớn thiết bị, việc xác định nguyên nhân và xử lý những trường hợp hư hỏng sẽ là thách thức lớn đối với Apple.