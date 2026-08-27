Apple tung thư mời “Bất ngờ và Tỏa sáng”, iPhone gập sắp lộ diện

Sự kiện ra mắt sản phẩm tiếp theo của Apple sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 lúc 1 giờ chiều theo giờ ET, tức 0 giờ ngày 10/9, theo giờ Việt Nam). Thư mời tham dự sự kiện, mang khẩu hiệu “Surprise and Shine” (tạm dịch là “Bất ngờ và tỏa sáng”), đã được gửi đi vào cuối ngày 26/8. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên Apple Park và sẽ được phát trực tiếp trên trang web của Apple.

Apple đã ấn định ngày công bố iPhone gập đầu tiên.

Buổi tổ chức sự kiện tháng 9 của Apple hứa hẹn sẽ rất đáng chú ý, khi công ty có thể công bố chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu. Một bức ảnh về mô hình thử nghiệm cho thấy chiếc điện thoại này có kiểu dáng tương tự như Galaxy Z Fold8 của Samsung, điều được nhà phê bình Dominic Preston nhận xét là “mang cảm giác của tương lai”.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ làm mới các mẫu điện thoại Pro và Pro Max, tuy nhiên, theo các nguồn tin, những nâng cấp này sẽ chỉ là nhỏ, không phải là một cuộc thiết kế lại lớn như năm ngoái. Nếu xu hướng trước đây tiếp tục, các mẫu này có thể được gọi là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các mẫu kế nhiệm iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Đáng chú ý, Apple sẽ không công bố phiên bản cơ bản của iPhone 18 tại sự kiện này, mà dự kiến sẽ giới thiệu vào năm sau. Đến năm 2027, Apple cũng được đồn đoán sẽ ra mắt iPhone 18e và iPhone Air thế hệ thứ hai.

Sự kiện “Bất ngờ và tỏa sáng” cũng đánh dấu lần đầu tiên John Ternus tham gia với tư cách CEO của Apple, sau khi tiếp quản vị trí từ Tim Cook vào ngày 19 tới đây. Trước đây, John Ternus là giám đốc phần cứng của công ty.