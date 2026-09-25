Huawei tung Watch GT 7 Pro dùng vỏ hợp kim titanium, pin 21 ngày

Huawei Watch GT 7 Pro là sự kết hợp giữa một chiếc đồng hồ truyền thống với các công cụ theo dõi sức khỏe, luyện tập, hỗ trợ đầy đủ khả năng nghe - gọi và cả nghe nhạc offline (ngay trên loa ngoài của đồng hồ hoặc qua thiết bị Bluetooth). Mẫu smartwatch này tập trung vào việc sử dụng chất liệu cao cấp cho độ hoàn thiện cao, khả năng theo dõi các chỉ số sức khỏe và thời lượng pin dài.

Huawei Watch GT 7 Pro.

Thiết kế

Watch GT 7 Pro có kích thước 45,6 x 45,6 x 11,25mm, trọng lượng khoảng 55,5g khi chưa có dây đeo. Vỏ sử dụng hợp kim titanium, trong khi vòng bezel được chế tác từ gốm công nghệ nano. Mặt trước là kính sapphire tổng hợp, bảo vệ màn hình AMOLED 1,47 inch với độ phân giải 466 x 466 pixels và độ sáng tối đa 3.000 nit.

Cách phối vật liệu khiến Watch GT 7 Pro có ngoại hình đúng chất của một chiếc đồng hồ cao cấp hơn là thiết bị điện tử đeo tay phổ thông. Phần vỏ titanium sáng đẹp, còn viền bezel gốm tạo điểm nhấn quanh mặt số. Huawei cung cấp các phiên bản màu vàng, xanh lá và đen với dây EasyCross bằng cao su tổng hợp có phần đuôi được luồn vào bên trong rất gọn gàng.

Trải nghiệm cho thấy, dây đeo giữ đồng hồ chắc chắn trên cổ tay mà vẫn cho cảm giác nhẹ nhàng. Tuy nhiên, kích thước 46mm khiến Watch GT 7 Pro có thể hơi lớn với người có cổ tay nhỏ. Phiên bản Pro không có tùy chọn 41mm như Watch GT 7 thường.

Tính năng

Watch GT 7 Pro hướng tới nhóm người thường xuyên vận động với hơn 110 chế độ tập luyện. Bên cạnh các môn phổ biến như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, đi bộ, chèo thuyền, cầu lông, bóng đá, tennis, golf hay trượt tuyết, đồng hồ còn hỗ trợ mở rộng dữ liệu thông qua một số ứng dụng thể thao của bên thứ ba như Goodshot, Memo Football, PickleX, SpaceY Moonshot, Tennix và KeepStrong.

Trong số các chế độ thể thao, chạy bộ và đạp xe được hãng đầu tư khá kỹ, đặc biệt khi người dùng tập luyện ngoài trời. Khả năng định vị cũng được cải thiện với hệ thống Huawei Sunflower kết hợp thuật toán AI-XDR. Theo nhà sản xuất, hệ thống này nhằm duy trì khả năng bám tuyến khi gặp các khu vực tín hiệu bị che khuất hoặc địa hình phức tạp.

Với chạy bộ, Watch GT 7 Pro có thể tải bản đồ ngoại tuyến trực tiếp vào đồng hồ, phù hợp chạy trên những cung đường mà người dùng không muốn liên tục phụ thuộc vào điện thoại. Khi đó, màn hình sẽ hiển thị kèm các dữ liệu như nhịp tim, tốc độ, độ dốc,... Những thông số chuyên sâu hơn gồm cân bằng thời gian tiếp đất và dao động thẳng đứng cũng mang lại thêm góc nhìn về kỹ thuật chạy.

Watch GT 7 Pro giúp xem bản đồ chạy bộ mà không cần phụ thuộc smartphone.

Đồng hồ cho cảm giác khá nhẹ trên cổ tay khi mang theo chạy bộ.

Đạp xe cũng là nhóm tính năng được nâng cấp đáng kể trên thế hệ này. Người dùng có thể lập kế hoạch trước trên Huawei Health rồi đồng bộ lộ trình lên đồng hồ. Trên cổ tay, biểu đồ độ cao cho biết những đoạn dốc sắp tới, trong khi cảnh báo địa hình hiển thị khoảng cách, mức tăng độ cao và độ dốc trung bình để người đạp xe chủ động điều chỉnh sức.

Khi tốc độ tăng lên, cảnh báo khúc cua gấp có thể xuất hiện trước đoạn cua để người dùng kịp giảm tốc hoặc điều chỉnh hướng di chuyển. Sau buổi đạp, dữ liệu từng đoạn leo dốc được tổng hợp để xem lại hiệu suất ở những mức độ dốc khác nhau. Huawei còn phân tích luyện tập bằng AI nhằm đánh giá năng lực đạp xe dựa trên dữ liệu thu thập được.

Với những người chơi các môn thể thao dùng vợt và bóng, Watch GT 7 Pro không chỉ dừng ở các chế độ có sẵn. Ứng dụng PickleX có thể theo dõi tổng số lần vung vợt, các cú thuận tay, trái tay và pha bóng dài nhất. Những ứng dụng như Goodshot, Memo Football, Tennix hay KeepStrong mở rộng khả năng theo dõi chuyên sâu cho pickleball, bóng đá, tennis, cầu lông và một số môn khác.

Về khả năng theo dõi sức khỏe, sau khi được đeo đủ liên tục ít nhất 3 ngày 3 đêm, Watch GT 7 Pro sẽ phân tích giấc ngủ, nhịp tim, HRV, mức độ vận động và căng thẳng để tạo chỉ số Trạng thái Sẵn sàng (Physical Readiness Score). Điểm số này được dùng làm cơ sở tham khảo cho việc tiếp tục vận động hay dành thêm thời gian phục hồi.

Dù vậy, mặt đồng hồ chưa thể hiển thị hết những gì người dùng cần. Để nắm rõ đầy đủ các chỉ số cũng như thay đổi giao diện đồng hồ, người dùng buộc phải dùng thêm ứng dụng Huawei Health. Tuy nhiên, sẽ có một chút khó khăn khi cài đặt ứng dụng này trên smartphone Android, bởi có thể người dùng phải cài qua file *.apk. Riêng trải nghiệm trên iPhone 16 Pro với kho ứng dụng App Store chính thức thì không có vấn đề gì.

Tuỳ chọn mặt đồng trên ứng dụng.

Pin

Huawei công bố thời gian sử dụng tối đa 21 ngày trong điều kiện sử dụng ít, 12 ngày với nhu cầu thông thường, 7 ngày khi bật màn hình luôn hiển thị AOD và tối đa 51 giờ ở chế độ chạy bộ địa hình. Các con số này được đo trong điều kiện thử nghiệm cụ thể của hãng nên thời gian thực tế còn phụ thuộc vào tần suất tập luyện, cuộc gọi, thông báo, GPS và các cảm biến được kích hoạt.

Qua trải nghiệm thực tế, pin vẫn còn trên 35% khi đồng hồ được đeo liên tục trong 5 ngày, bật AOD (từ 5h sáng tới 23h mỗi ngày) và ghi nhận đầy đủ 5 buổi chạy ngắn, đi bộ, theo dõi giấc ngủ, đo nhịp tim liên tục. Nếu so sánh với Apple Watch, rõ ràng Watch GT 7 Pro vượt trội hơn hẳn.

Huawei cho biết Watch GT 7 Pro sử dụng pin cấu trúc xếp chồng với hàm lượng silicon cao và hỗ trợ sạc nhanh không dây SuperCharge. Thời gian sạc đầy được công bố khoảng 95 phút khi sử dụng bộ sạc tương thích. Thực tế sạc từ 30% lên 100% cần khoảng thời gian hơn 60 phút.