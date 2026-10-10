Bản phác thảo logo MrBeast được định giá hơn 500 triệu đồng

Nhắc đến YouTube hiện nay, khó có thể bỏ qua Jimmy Donaldson, người được biết đến rộng rãi với biệt danh MrBeast. Với khoảng 520 triệu người đăng ký, anh là nhà sáng tạo nội dung cá nhân có lượng người theo dõi lớn nhất trên nền tảng này.

MrBeast nổi tiếng nhờ những video thử thách được đầu tư công phu, các giải thưởng tiền mặt khổng lồ cùng nhiều dự án thiện nguyện quy mô lớn.

Sau 14 năm kể từ khi thành lập kênh YouTube vào năm 2012, bản phác thảo đầu tiên của logo MrBeast được mang ra đấu giá.

Ngày nay, biểu tượng này xuất hiện trên hầu hết các sản phẩm và hoạt động kinh doanh mang thương hiệu MrBeast, từ kênh YouTube, các mặt hàng lưu niệm cho đến dòng sản phẩm chocolate của riêng anh.

Khác với phiên bản hoàn chỉnh, bản phác thảo ban đầu chưa được tô màu và cũng không có tia sét màu hồng phía trên mắt. Tuy nhiên, hình dáng tổng thể của linh vật đã khá tương đồng với logo hiện tại. Đáng chú ý, con vật trong bản vẽ trông giống một con báo đốm hơn là hổ.

Bức vẽ đơn giản có thể trị giá hơn nửa tỷ đồng

Bản phác thảo có kích thước 8,5 × 11 inch (khoảng 21,6 × 27,9 cm), dự kiến được đưa ra đấu giá trong sự kiện Fall Sports Catalog Auction, do Heritage Auctions tổ chức từ ngày 23 đến 25/10/2026.

Theo các chuyên gia, danh tiếng của MrBeast, sức ảnh hưởng trên nền tảng số và khối tài sản khổng lồ của anh là những yếu tố có thể khiến bản vẽ này đạt mức giá từ 20.000 USD trở lên (khoảng 526 triệu đồng).

Bản phác thảo đầu tiên của logo MrBeast.

Đại diện Heritage Auctions tiết lộ rằng, ý tưởng logo được hình thành vào khoảng năm 2018, trong một buổi phác thảo ý tưởng kéo dài vỏn vẹn 10 phút.

Trong cuộc phỏng vấn với Wired, Donaldson từng thừa nhận rằng dù logo của mình có thể đã được nhìn thấy hàng trăm tỷ lần, anh thực tế không dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về thiết kế này.

“Khi còn nhỏ, tôi chỉ đơn giản là thiết kế một con hổ, và rồi mọi chuyện phát triển đến ngày hôm nay”, anh chia sẻ.

MrBeast cũng thừa nhận đáng lẽ anh nên đầu tư nhiều hơn cho cả tên gọi lẫn logo thương hiệu của mình.

Một chi tiết thú vị khác là chính Donaldson cũng không thực sự chắc chắn linh vật trong logo thuộc loài mèo lớn nào. “Tôi đoán nó giống một con hổ”, anh nói với Wired.

Tuy nhiên, bản phác thảo ban đầu được đưa ra đấu giá lại cho thấy linh vật này có thể từng được hình dung là một con báo đốm hoặc một loài báo lớn khác.

MrBeast mở rộng sức ảnh hưởng vượt ra ngoài YouTube

Không còn chỉ là một YouTuber nổi tiếng nhờ các video lan truyền mạnh mẽ, MrBeast đang từng bước mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực giải trí khác.

Anh hiện đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho Beast Games, loạt chương trình trò chơi thực tế được phát hành trên nền tảng Amazon Prime Video.

Chương trình hiện có hai mùa để khán giả theo dõi và đã được xác nhận sẽ tiếp tục sản xuất mùa thứ ba.

MrBeast là người có lượng theo dõi trên YouTuber nhiều nhất thế giới.

Bên cạnh truyền hình, MrBeast còn lấn sân sang lĩnh vực xuất bản khi hợp tác cùng nhà văn James Patterson, tác giả nổi tiếng với loạt tiểu thuyết trinh thám Alex Cross.

Hai người đồng sáng tác cuốn tiểu thuyết The Most Dangerous Games, kể về 100 người xa lạ tham gia một cuộc thi với cơ hội giành giải thưởng lên tới 1 tỷ USD.

Từ một bản phác thảo được thực hiện trong khoảng 10 phút đến biểu tượng đại diện cho thương hiệu có sức ảnh hưởng toàn cầu. Nếu đạt mức giá dự kiến, phiên đấu giá sắp tới sẽ cho thấy sức hút của những kỷ vật gắn với các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.