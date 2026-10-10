Nhà sáng tạo nội dung bỏ tiền túi xây trường học để tưởng nhớ cha, nhưng gây tranh cãi

Một nữ nhà sáng tạo nội dung "người lớn" tại Philippines đang trở thành tâm điểm chú ý trên MXH, khi sử dụng số tiền kiếm được từ nền tảng OnlyFans để xây dựng trường học cho trẻ em nghèo tại quê nhà. Dù hành động thiện nguyện nhận được nhiều lời khen ngợi, nguồn gốc số tiền tài trợ lại làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về đạo đức.

Nữ nhà sáng tạo nội dung người Philippines gây chú ý với dự án xây trường học cho trẻ em nghèo.

Từng phải bỏ học vì nghèo khó, nay bỏ tiền xây trường cho trẻ em

Theo trang HK01, Maeurn Smiles (26 tuổi) là một nhà sáng tạo nội dung "người lớn" nổi tiếng tại Philippines, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ít ai biết rằng trước khi tự do về tài chính, Smiles từng trải qua tuổi thơ khó khăn và phải từ bỏ ước mơ theo đuổi ngành giáo dục vì hoàn cảnh gia đình.

Năm 17 tuổi, cô buộc phải nghỉ học do gia đình không đủ khả năng chi trả học phí đại học. Để kiếm sống, Smiles từng làm gia sư tiếng Anh, dạy kèm cho các học sinh Trung Quốc.

Cô từng có tuổi thơ cơ cực.

Sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung người lớn và bắt đầu kiếm được thu nhập đáng kể từ các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, ước mơ được đóng góp cho ngành giáo dục vẫn luôn được cô ấp ủ.

Năm 2024, Smiles quyết định chi 1,75 triệu peso Philippines (khoảng 700 triệu đồng) để mua một khu đất tại quê nhà Cebu, với mục tiêu xây dựng trường học dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án không chỉ giúp cô thực hiện ước mơ còn dang dở mà còn là cách để cô đóng góp cho quê nhà.

Tự bỏ tiền xây trường vì muốn tưởng nhớ người cha quá cố

Theo thông tin từ trang web của dự án giáo dục Mundo and Mae Educ, ngôi trường được quy hoạch với các tòa nhà nhiều tầng, gồm khoảng 11–12 phòng học cùng những cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy.

Ban đầu, Smiles chỉ dự định hiến tặng khu đất để chính quyền địa phương xây dựng trường học. Tuy nhiên, khi biết rằng việc chuyển giao khu đất cho chính quyền đồng nghĩa với việc cô không thể đặt tên trường theo tên người cha đã qua đời, Smiles đã thay đổi kế hoạch.

Thay vì chỉ tặng đất, cô quyết định tự chi trả thêm chi phí xây dựng và trực tiếp giám sát toàn bộ dự án, với mong muốn lưu giữ tên tuổi và tưởng nhớ người cha quá cố.

Dự án Mundo and Mae Educ hướng đến việc tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Cebu.

Trong năm 2025, một phần của ngôi trường đã chính thức đi vào hoạt động. Tại đây, các em được tham gia những hoạt động thực hành như thí nghiệm khoa học, nấu ăn và phát triển kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế.

Trong khi đó, khu trường học chính vẫn đang trong quá trình xây dựng. Khi hoàn thành, cơ sở này dự kiến có khả năng tiếp nhận khoảng 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cộng đồng mạng tranh cãi về nguồn gốc số tiền dùng để xây trường

Dù mang ý nghĩa thiện nguyện, dự án của Maeurn Smiles lại vấp phải những ý kiến trái chiều sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng.

Dân mạng bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng điều quan trọng nhất là những lợi ích thiết thực mà dự án mang lại cho trẻ em nghèo, thay vì đánh giá người tài trợ dựa trên nghề nghiệp của họ.

“Không phải người hùng nào cũng khoác áo choàng. Điều quan trọng nhất là những đứa trẻ ấy có cơ hội được đến trường”, một người dùng ẩn danh bình luận.

Những người ủng hộ cũng cho rằng việc Smiles sử dụng thu nhập cá nhân để đầu tư vào giáo dục là hành động đáng ghi nhận, bất kể cô đang làm việc trong lĩnh vực nào.

Tuy nhiên, có những ý kiến phản đối cho rằng mục đích tốt đẹp không đồng nghĩa với việc mọi phương thức kiếm tiền đều được xã hội chấp nhận. Họ lo ngại việc sử dụng nguồn thu từ ngành công nghiệp nội dung người lớn để tài trợ giáo dục có thể góp phần bình thường hóa lĩnh vực này, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ vị thành niên.

“Chúng tôi trân trọng mong muốn đóng góp cho xã hội của cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải đồng tình với cách cô ấy kiếm tiền. Nghề giáo và công việc sáng tạo nội dung khiêu dâm không nên bị đánh đồng”, một ý kiến phản đối nêu quan điểm.

Thậm chí, một số bình luận còn gọi khoản tiền mà Smiles kiếm được là tiền “không sạch”, khiến cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt.

Ở chiều ngược lại, những người bảo vệ Smiles đặt câu hỏi liệu có công bằng khi đánh giá giá trị của một hành động thiện nguyện chỉ dựa trên nghề nghiệp của người thực hiện, đặc biệt khi trẻ em nghèo có thể được đến trường.

Bất chấp những tranh cãi, dự án giáo dục của Maeurn Smiles vẫn đang được triển khai.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm toàn bộ cơ sở đi vào hoạt động cũng như số lượng học sinh thực tế sẽ được tiếp nhận. Những thông tin này dự kiến sẽ được đội ngũ quản lý dự án công bố trong thời gian tới.