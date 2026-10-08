5 gợi ý smartphone Android giá tốt hơn iPhone 18 Pro Max

Apple đã đưa iPhone 18 Pro Max lên mức giá khởi điểm 41,99 triệu đồng tại Việt Nam cho phiên bản 256 GB, khiến việc lựa chọn smartphone cao cấp trở nên đáng cân nhắc hơn. Ở cùng tầm giá, thị trường Android có nhiều thiết bị không chỉ cạnh tranh về hiệu năng hay camera mà còn cung cấp những trải nghiệm Apple chưa có, đặc biệt là màn hình gập và khả năng tùy biến phần mềm.

Theo Android Authority, 5 mẫu smartphone dưới đây đại diện cho các hướng lựa chọn khác nhau, từ Android thuần Google, smartphone camera cao cấp đến những thiết bị gập có cách sử dụng khác biệt.

1. Google Pixel 11 Pro XL

Giá bán từ: 33,39 triệu đồng

Pixel 11 Pro XL là một trong những smartphone Android gần với iPhone 18 Pro Max nhất nếu xét về tổng thể trải nghiệm. Điểm đáng chú ý của sản phẩm không nằm ở một thông số riêng lẻ mà ở sự kết hợp giữa phần mềm, camera, hiệu năng và các tính năng AI của Google.

Pixel 11 Pro XL.

Camera là một trong những điểm mạnh của Pixel 11 Pro XL, kết hợp với Gemini được tích hợp sâu vào trải nghiệm phần mềm. Với người dùng muốn Android nhưng không muốn phải tùy chỉnh quá nhiều để có một trải nghiệm nhất quán, cách Google kết hợp phần cứng và phần mềm có thể là lợi thế.

Một điểm quan trọng khác là mức giá. Điện thoại của Google có giá sau giảm thấp hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max. Nhìn chung, Pixel 11 Pro XL hướng tới người dùng muốn sở hữu một flagship Android với camera, AI và phần mềm được tối ưu đồng bộ.

2. Motorola Razr Ultra (2026)

Giá bán từ: 39,84 triệu đồng

Motorola Razr Ultra (2026) mang đến một khác biệt mà iPhone 18 Pro Max không có ở mức giá tương đương: thiết kế màn hình gập. Đáng chú ý, sản phẩm còn có giá thấp hơn iPhone 18 Pro Max.

Màn hình ngoài là một trong những lý do khiến Razr Ultra khác biệt trong sử dụng hàng ngày. Người dùng có thể kiểm tra thông báo, trả lời tin nhắn, điều khiển nhạc hoặc chơi một số trò chơi mà không cần mở điện thoại.

Motorola Razr Ultra (2026).

Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, hiệu năng vẫn đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày và chơi game. Kết quả kiểm tra CPU cũng được đánh giá tích cực. Ngoài hiệu năng, Razr Ultra có pin 5.000 mAh, đủ sử dụng hơn một ngày.

Đổi lại, Motorola vẫn còn một số hạn chế về phần mềm và chính sách hỗ trợ phần mềm chưa mạnh bằng một số đối thủ.

3. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 31,49 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra là lựa chọn phù hợp hơn với người dùng muốn kiểm soát nhiều hơn cách điện thoại hoạt động. One UI cho phép tùy biến giao diện và nhiều thành phần hệ thống ở mức sâu hơn so với iOS, Galaxy AI bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ theo ngữ cảnh.

Thiết kế của máy cũng được điều chỉnh với phần khung mềm mại hơn, giảm cảm giác cấn vào lòng bàn tay khi cầm. Đây là thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo khác biệt khi sử dụng trong thời gian dài.

Galaxy S26 Ultra.

Camera tiếp tục là một thế mạnh của Galaxy S26 Ultra với nhiều lựa chọn về tiêu cự và cách chụp. Một tính năng đáng chú ý khác là Privacy Display. Công nghệ này hạn chế người đứng bên cạnh nhìn thấy nội dung trên màn hình, hữu ích khi kiểm tra tin nhắn hoặc xử lý thông tin riêng tư ở nơi công cộng.

Chưa hết, Galaxy S26 Ultra cũng có hiệu năng cao, tốc độ sạc nhanh và cam kết hỗ trợ phần mềm khoảng 7 năm. Giá bán của máy cũng thấp hơn khoảng 10 triệu so với iPhone 18 Pro Max.

4. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Giá bán từ: 48,99 triệu đồng

Nếu người dùng sẵn sàng chi hơn 40 triệu đồng cho smartphone và muốn sở hữu một thiết bị thay đổi đáng kể cách sử dụng, Galaxy Z Fold8 Ultra là một lựa chọn khác. Máy có giá đắt hơn so với iPhone 18 Pro Max.

Điểm khác biệt lớn nhất của Galaxy Z Fold8 Ultra so với iPhone 18 Pro Max nằm ở thiết kế màn hình gập. Qua đánh giá chung, Z Fold8 Ultra mỏng hơn đáng kể so với các thế hệ trước, màn hình ngoài rộng hơn giúp thiết bị có thể sử dụng tương tự smartphone dạng thanh. Người dùng có thể trả lời tin nhắn, lướt mạng xã hội hoặc kiểm tra email mà không cần mở màn hình bên trong.

Galaxy Z Fold8 Ultra.

Người dùng có thể mở hai ứng dụng cùng lúc, vừa xem video vừa trả lời tin nhắn hoặc đọc tài liệu mà không phải liên tục phóng to, thu nhỏ. Giao diện One UI được tối ưu cho thiết kế gập, giúp phần cứng và phần mềm phối hợp chặt chẽ hơn. Máy sử dụng chip flagship mới nhất của Qualcomm, đem lại hiệu năng cao; hệ thống camera cũng được cải thiện.

Một điểm đáng chú ý khác là điện thoại Samsung được tích hợp viên pin silicon-carbon 5.000 mAh, cung cấp thời lượng pin dài kèm khả năng sạc 45W tiện lợi.

5. Samsung Galaxy Z Flip8

Giá bán từ: 27,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip8 là smartphone màn hình gập có mức giá dễ tiếp cận hơn Z Fold8 Ultra. Mức giá của máy cũng rẻ hơn nhiều so với iPhone 18 Pro Max và thấp hơn đáng kể so với Razr Ultra (2026) trong khi vẫn giữ thiết kế điện thoại gập dạng vỏ sò.

Tương tự Razr Ultra, màn hình ngoài của Galaxy Z Flip8 cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ mà không cần mở máy. Việc kiểm tra thông báo hoặc xử lý nhanh một số nội dung trên màn hình nhỏ giúp giảm số lần phải mở thiết bị trong ngày, đồng thời tạo ra cách tương tác khác với smartphone truyền thống.

Galaxy Z Flip8.

Galaxy Z Flip 8 sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mang lại hiệu năng cao cho các tác vụ hàng ngày và những nhu cầu nặng hơn. Tuy nhiên, máy có thể nóng lên khi đa nhiệm liên tục, thời pin không dài. Bù lại, thiết bị cũng có đầy đủ trải nghiệm phần mềm Samsung, bao gồm Galaxy AI.