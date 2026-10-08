Top 5 máy tính bảng đáng sở hữu nhất năm nay

Thị trường máy tính bảng đang mở rộng theo nhiều hướng thay vì chỉ phục vụ giải trí và đọc nội dung. Nhiều mẫu tablet mới có thể đảm nhiệm một phần công việc văn phòng, chỉnh sửa hình ảnh, xử lý video hoặc chơi game nặng trong khi kích thước màn hình và trọng lượng vẫn nhỏ gọn hơn laptop.

Dưới đây là 5 dòng máy tính bảng hấp dẫn và đáng sở hữu nhất cuối năm 2026, tất cả đều đã được bán tại Việt Nam theo đường chính hãng. Mỗi sản phẩm đều phù hợp với một nhóm nhu cầu khác nhau.

1. iPad Pro chip M5 11 inch

Giá bán từ: 34,29 triệu đồng

iPad Pro 11 inch dùng chip M5 phù hợp với người cần hiệu năng mạnh nhưng vẫn muốn sở hữu một thiết bị nhỏ gọn. Máy có màn hình Ultra Retina XDR 11 inch, độ phân giải 2.420 x 1.668 pixel, mật độ 264 ppi và ProMotion với tần số quét thích ứng 120 Hz. Do đó, chủ nhân của máy sẽ có được trải nghiệm vô cùng mãn nhãn trong mọi tác vụ.

iPad Pro chip M5 11 inch.

Cùng với đó, con chip M5 siêu mạnh mẽ và nhiều tùy chọn bộ nhớ trong cũng giúp thiết bị xử lý và lưu trữ nhanh chóng. Cuối cùng, camera sau 12 MP và camera trước 12MP của iPad Pro cũng đảm bảo đem tới hình ảnh và video chất lượng cao, phù hợp với các tác vụ sáng tạo trên thiết bị di động.

2. Lenovo Legion Tab Gen 5

Giá bán từ: 23,49 triệu đồng

Legion Tab Gen 5 đi theo hướng khác hẳn iPad Pro khi tập trung vào hiệu năng chơi game với màn hình 8,8 inch. Dù nhỏ nhưng màn hình có độ phân giải 3.040 x 1.904 pixel, độ sáng 600 nit và tần số quét 165 Hz siêu mượt mà. Lenovo cho biết, màn hình còn hỗ trợ Dolby Vision và độ chính xác màu Delta E <1.

Lenovo Legion Tab Gen 5.

Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB nên có thể đáp ứng các trò chơi yêu cầu nhiều tài nguyên, màn hình 165 Hz có lợi thế ở các tựa game cần phản hồi nhanh.

Tuy nhiên, sản phẩm chỉ được tích hợp viên pin 9.000 mAh. Bù lại, tablet đi kèm sạc nhanh 68W và có hệ thống tản nhiệt Legion ColdFront nên có thể duy trì hiệu suất khi chơi game trong thời gian dài.

Với kích thước nhỏ hơn nhiều tablet 11-14 inch, Legion Tab Gen 5 phù hợp với người muốn sở hữu một thiết bị chơi game có màn hình lớn hơn điện thoại nhưng vẫn dễ cầm khi sử dụng ngang.

3. Huawei MatePad Air

Giá bán từ: 21,99 triệu đồng

MatePad Air tập trung vào sự cân bằng giữa màn hình lớn, trọng lượng nhẹ và khả năng sử dụng cho công việc. Máy có màn hình OLED PaperMatte 12 inch, độ phân giải 2.800 x 1.840 pixel, mật độ 275 ppi, tỷ lệ màn hình/thân máy 92% và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu với gam màu rộng P3. Độ sáng điển hình được công bố ở mức 1.200 nit trong điều kiện phù hợp. Tất cả mang lại trải nghiệm tuyệt đỉnh khi chơi game và xem phim.

Huawei MatePad Air.

Với độ dày 5,3 mm và nặng khoảng 509 g, MatePad Air phù hợp với người thường xuyên mang tablet giữa nhà và nơi làm việc.

Chưa hết, thiết bị còn có camera sau 50 MP và camera trước 12 MP, giúp người dùng gọi video và chụp ảnh siêu nét. Thêm nữa, viên pin 10.100 mAh cùng khả năng sạc nhanh 66W cũng cho phép chủ nhân sử dụng thoải mái và liền mạch.

4. iPad Air 13 inch M4

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

iPad Air 13 inch dùng chip M4 hướng tới người muốn sở hữu màn hình lớn nhưng không cần những trang bị cao cấp nhất của iPad Pro. Máy có màn hình Liquid Retina 13 inch, độ phân giải 2.732 x 2.048 pixel, mật độ 264 ppi và độ sáng 600 nit, cho trải nghiệm khá sống động. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ bút Apple Pencil Pro cùng Apple Pencil USB-C, giúp chủ nhân dễ dàng ghi chú nhanh hoặc phác họa.

iPad Air 13 inch M4.

Với con chip M4, iPad Air cũng có hiệu năng cực "trâu", đồng thời hỗ trợ ray tracing bằng phần cứng và các bộ mã hóa, giải mã video chuyên dụng. Người dùng có thể tùy ý lựa chọn các phiên bản dung lượng lưu trữ gồm 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB.

5. Galaxy Tab S12 Ultra

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

Galaxy Tab S12 Ultra dành cho nhóm người dùng ưu tiên màn hình lớn. Máy có màn hình Dynamic AMOLED 2X 14,6 inch, độ phân giải 2.960 x 1.848 pixel, tần số quét 120 Hz với 16 triệu màu.

Galaxy Tab S12 Ultra.

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 với tốc độ tối đa 4,21 GHz, đi kèm RAM 12 GB nên có hiệu năng cực mạnh, chơi tốt các tựa game nặng.

Ngoài ra, Galaxy Tab S12 Ultra có pin 11.600 mAh, hỗ trợ sạc 45W, cung cấp thời lượng pin dài. Thiết bị còn hỗ trợ S Pen, phù hợp với người cần màn hình lớn để chia đôi không gian làm việc, ghi chú bằng bút hoặc xử lý nội dung trong thời gian dài.