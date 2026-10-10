Streamer IShowSpeed chi 1,3 tỷ đồng lập quỹ bóng đá sau chuyến đi châu Phi

Sau hành trình kéo dài 28 ngày qua 20 quốc gia châu Phi, nam streamer nổi tiếng IShowSpeed quyết định biến sức ảnh hưởng trên MXH thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Anh thành lập quỹ từ thiện mang tên mình, đồng thời đóng góp 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) để hỗ trợ các tổ chức bóng đá cộng đồng, tạo thêm cơ hội phát triển cho trẻ em và thanh thiếu niên tại châu Phi.

IShowSpeed thu hút đông đảo người hâm mộ trong chuyến hành trình khám phá châu Phi.

Hành trình 28 ngày qua 20 quốc gia châu Phi

Chuyến đi châu Phi vào năm 2026 của IShowSpeed không chỉ mang đến những buổi livestream thu hút hàng triệu lượt xem và những đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt, mà còn ghi dấu ấn với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ liên quan đến bóng đá. Đối với nam streamer, đây còn là một hành trình khám phá văn hóa, con người và cuộc sống tại nhiều quốc gia trên lục địa này.

Trong 28 ngày, IShowSpeed đã đặt chân đến 20 quốc gia thuộc khu vực Bắc Phi, Đông Phi và Nam Phi, bao gồm Ghana, Kenya, Rwanda, Namibia, Nigeria, Senegal, Nam Phi, Ai Cập, Zambia, Angola và Mozambique.

Tại mỗi điểm đến, anh thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, giao lưu với người hâm mộ, trải nghiệm phong tục địa phương và tham dự những sự kiện thể thao lớn, trong đó có trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) tại Morocco.

Ghana là một trong những điểm dừng chân đặc biệt ý nghĩa. Tại đây, IShowSpeed không chỉ khám phá văn hóa bản địa mà còn chia sẻ về hành trình tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên của mình.

Trước đó, anh từng giải thích mục đích của chuyến đi bằng một thông điệp ngắn gọn: “Tôi muốn cho thế giới thấy châu Phi thực sự như thế nào”.

Nhờ lượng người theo dõi khổng lồ, những buổi livestream của IShowSpeed đã giúp hàng triệu khán giả trên thế giới tiếp cận với hình ảnh về các quốc gia và cộng đồng châu Phi dưới một góc nhìn gần gũi hơn.

Tuy nhiên, thay vì để sự chú ý kết thúc cùng buổi phát sóng cuối cùng, nam streamer quyết định tận dụng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện một dự án có ý nghĩa lâu dài.

Thành lập quỹ từ thiện hỗ trợ bóng đá cộng đồng

Sau chuyến đi, IShowSpeed công bố thành lập IShowSpeed Foundation, tổ chức từ thiện hướng đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao và các hoạt động vui chơi cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Chiến dịch đầu tiên của tổ chức Africa Fund đã chính thức được triển khai, hợp tác cùng với Common Goal - một tổ chức sử dụng bóng đá như công cụ để thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội. Theo thông tin từ quỹ, Africa Fund sẽ tập trung hỗ trợ các tổ chức bóng đá cộng đồng tại châu Phi, đặc biệt là những đơn vị đang tạo ra cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển cho thanh thiếu niên thông qua thể thao.

IShowSpeed cam kết đóng góp ban đầu 50.000 USD từ tiền cá nhân, đồng thời phát động chiến dịch gây quỹ rộng rãi để người hâm mộ và cộng đồng cùng tham gia.

Một điểm đáng chú ý là nguồn lực không được ưu tiên cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp hay những ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Thay vào đó, quỹ này tập trung vào việc hỗ trợ các tổ chức địa phương, những đơn vị đã và đang làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Theo thông tin từ Common Goal, chương trình này nhằm hỗ trợ các tổ chức bóng đá do người châu Phi điều hành tại những quốc gia mà IShowSpeed đã từng ghé thăm.

Hàng loạt tổ chức tại Ghana, Kenya, Namibia và Rwanda được hỗ trợ

Các chương trình bóng đá cộng đồng tại châu Phi hướng đến việc kết hợp hoạt động thể thao với giáo dục và phát triển kỹ năng sống.

Theo danh sách được công bố trên website chính thức, IShowSpeed Foundation hiện ghi nhận 16 tổ chức được hỗ trợ thông qua Africa Fund, trải rộng trên nhiều quốc gia.

Trong đó có Play Soccer Ghana tại Ghana, Moving the Goalposts tại Kenya, PAY Namibia tại Namibia và Umuri Foundation tại Rwanda. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các tổ chức hoạt động tại Bờ Biển Ngà, Morocco, Mozambique, Nigeria, Nam Phi và Zambia.

Tại Ghana, tổ chức Play Soccer Ghana xác nhận đã được lựa chọn nhận hỗ trợ từ chương trình. Nguồn tài trợ dự kiến giúp mở rộng hoạt động Play for Fun, Learn for Life, tạo ra môi trường an toàn và hòa nhập để trẻ em rèn luyện sức khỏe, khả năng thích ứng và các kỹ năng sống thông qua bóng đá.

Tại Rwanda, Umuri Foundation cũng xác nhận hợp tác với IShowSpeed Foundation và Common Goal. Khoản hỗ trợ sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận bóng đá cho người trẻ, đồng thời thúc đẩy các chương trình phát triển cộng đồng thông qua thể thao.

PAY Namibia cũng nằm trong danh sách được tài trợ, tạo nên sự kết nối giữa chương trình và một trong những quốc gia cuối cùng IShowSpeed ghé thăm trong chuyến đi.

Biến sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thành giá trị lâu dài

Sáng kiến Africa Fund được đánh giá đáng chú ý bởi cách tiếp cận khác với những khoản quyên góp từ thiện đơn lẻ của người nổi tiếng.

Thay vì chỉ trao tiền hỗ trợ một lần, IShowSpeed Foundation hợp tác với Common Goal để phân bổ nguồn lực cho những tổ chức đã có kinh nghiệm hoạt động và mối quan hệ gắn bó với cộng đồng địa phương.

Với lượng khán giả đông đảo, IShowSpeed có khả năng đưa những câu chuyện và nhu cầu của các cộng đồng địa phương đến với công chúng toàn cầu. Chuyến đi qua 20 quốc gia châu Phi đã chứng minh sức lan tỏa của anh khi những khoảnh khắc đời thường, hoạt động văn hóa và tình yêu bóng đá của người dân địa phương liên tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Giờ đây, Africa Fund được kỳ vọng sẽ chuyển hóa một phần sức ảnh hưởng đó thành nguồn lực thực tế cho các dự án phát triển thanh thiếu niên.