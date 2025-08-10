Huawei Mate 80 RS sẽ trang bị màn hình OLED hai lớp cao cấp, khung titan

Theo nguồn tin rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station , chiếc Mate 80 RS sắp ra mắt của Huawei có thể được trang bị màn hình OLED hai lớp 6,9 inch, công nghệ màn hình tương tự như trên Mate 70 RS ra mắt năm ngoái.

OLED hai lớp đúng như tên gọi của nó. Nó có hai lớp OLED phát sáng xếp chồng lên nhau. Thiết lập này mang lại độ sáng cao hơn, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và tuổi thọ màn hình dài hơn so với tấm nền OLED một lớp truyền thống.

Huawei Mate 80 RS có thể trang bị màn hình OLED hai lớp

Nhược điểm duy nhất là chi phí sản xuất khá cao. Ngay cả Apple cũng được đồn đoán là đang nghiên cứu công nghệ này cho iPhone trong tương lai, điều này cho thấy tiềm năng rất lớn của nó.

Ngoài màn hình, Huawei dường như đang dồn toàn lực vào vật liệu cao cấp. Nguồn tin rò rỉ cho biết nguyên mẫu kỹ thuật của Mate 80 RS có khung giữa bằng hợp kim titan. Mate 70 RS năm ngoái đã giới thiệu cấu trúc titan bazan bóng loáng, và dường như Huawei muốn duy trì truyền thống đó với độ bền thậm chí còn tốt hơn.

Mặt sau, Huawei được cho là sẽ sử dụng chất liệu gốm. Điều này không có nghĩa là nó hoàn toàn bằng gốm, mà là một loại kính đặc biệt mô phỏng cảm giác mịn màng, tựa ngọc bích của gốm nhưng lại nhẹ hơn.

Xét đến việc các mẫu RS thường chia sẻ phần cứng với các biến thể Pro, Mate 80 RS có thể có thiết lập camera giống như Mate 80 Pro và Mate 80 Pro+.

Chúng ta đang nói về một camera 50MP với cảm biến 1/1.28 inch, gần bằng kích thước trên iPhone 16 Pro của Apple. Cảm biến này nhỏ hơn cảm biến 1 inch khổng lồ trên Pura 80 Pro và Pura 80 Ultra của Huawei, nhưng được xây dựng trên quy trình 22nm và có kích thước điểm ảnh 1,2μm.

Dòng sản phẩm Huawei Mate 80 được cho là sẽ ra mắt vào khoảng tháng 10/2025.