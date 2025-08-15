Huawei Mate 80 series sẽ có hiệu năng tăng 20% với chip Kirin 9030

Huawei đang đối mặt với thách thức về hiệu năng trên các mẫu điện thoại thông minh của mình, sau khi mất quyền tiếp cận nhà cung cấp chip chính TSMC. Thương hiệu này đã chuyển sang SMIC của Trung Quốc để sản xuất chipset Kirin mới nhất, do các hạn chế từ phía Mỹ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy các mẫu flagship thế hệ tiếp theo của Huawei sẽ có hiệu năng được cải thiện nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ chip.

Ảnh minh họa.

Leaker Digital Chat Station đã tiết lộ SoC Kirin 9030, thế hệ tiếp theo, sẽ có hiệu năng tăng khoảng 20%. Hiện tại, flagship của Huawei là dòng Pura 80, sử dụng chipset Kirin 9020. Điều này có nghĩa là các mẫu Mate 80 mới, bao gồm Mate 80 và Mate 80 RS Ultimate Edition, có thể sẽ được trang bị bộ vi xử lý mới mạnh mẽ hơn.

Mặc dù ban đầu có thông tin cho rằng bộ vi xử lý Kirin sắp ra mắt sẽ được sản xuất trên tiến trình 5nm, nhưng các thông tin rò rỉ gần đây lại cho thấy điều ngược lại. SMIC, nhà máy đúc chip lớn nhất Trung Quốc, hiện không có thiết bị cho các quy trình xử lý tiên tiến hơn. Do đó, có khả năng họ đang hợp tác với Huawei để phát triển các kỹ thuật đa mẫu, cho phép SMIC xử lý một tấm wafer silicon qua nhiều công đoạn khắc để đạt được mật độ và đặc điểm chính xác của bóng bán dẫn.

Ngoài ra, dự kiến dòng Mate 80 sẽ được trang bị một quạt tản nhiệt mini mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chống nước của thiết bị. Phiên bản cao cấp Mate 80 RS dự kiến sẽ có màn hình OLED hai lớp và khung titan, trong khi toàn bộ dòng sản phẩm sẽ được nâng cấp đáng kể về camera, bao gồm cảm biến SmartSens mới.