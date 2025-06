Samsung Galaxy S25 Plus bất ngờ nổ tung khi đang sạc pin

Nỗi ám ảnh về sự cố Galaxy Note 7 năm nào dường như đang quay trở lại ám ảnh Samsung. Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền chóng mặt hình ảnh một chiếc Galaxy S25 Plus, mẫu flagship mới ra mắt vài tháng, trong tình trạng bị phá hủy hoàn toàn, được cho là đã phát nổ trong lúc sạc.

Vụ việc được người dùng @ya_sking12767 trên mạng xã hội X (Twitter cũ) đăng tải, kèm theo hình ảnh chiếc điện thoại cháy đen, khung máy biến dạng và phần vỏ bị nóng chảy. Thông tin ban đầu cho biết sự cố xảy ra khi sạc pin như thường lệ. Vụ nổ này ngay lập tức dấy lên một làn sóng lo ngại về độ an toàn của pin trên các thiết bị cao cấp của Samsung, vốn đã được hãng cam kết cải tiến sau thảm họa Note 7 với quy trình kiểm tra 8 điểm nghiêm ngặt.

Hình ảnh thiết bị được cho là Galaxy S25 Plus cháy đen và biến dạng sau vụ nổ.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào. Điều này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: Đây là một sự cố cá biệt, ngẫu nhiên, hay là triệu chứng của một vấn đề mang tính hệ thống?

Các chuyên gia nhận định có nhiều khả năng dẫn đến vụ nổ. Nguyên nhân phổ biến nhất có thể đến từ việc sử dụng phụ kiện sạc của bên thứ ba không được chứng nhận, vốn thiếu các cơ chế bảo vệ an toàn cần thiết. Mặc dù điện thoại Galaxy được trang bị nhiều lớp bảo vệ như cảm biến nhiệt hay cơ chế ngắt sạc, chúng không phải là bất khả xâm phạm. Một lỗi sản xuất hiếm gặp ở một cell pin đơn lẻ hoặc một trục trặc phần mềm vẫn có thể là thủ phạm.

Sự cố này, dù hiếm gặp, là một lời nhắc nhở nghiêm túc cho tất cả người dùng smartphone về tầm quan trọng của việc sử dụng phụ kiện chính hãng và tuân thủ các quy tắc an toàn khi sạc. Cho đến khi Samsung chính thức điều tra và công bố nguyên nhân, người dùng Galaxy S25 Plus nói riêng và người dùng smartphone nói chung nên cẩn trọng, theo dõi nhiệt độ thiết bị và tránh các thói quen sạc không an toàn.