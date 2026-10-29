Huawei Enjoy 100 Pro Max ra mắt: Pin 8.800 mAh, giá từ 7,7 triệu đồng

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Huawei đã chính thức giới thiệu dòng điện thoại Enjoy 100 series, nổi bật với phiên bản cao cấp Enjoy 100 Pro Max. Mẫu smartphone này thu hút sự chú ý nhờ viên pin dung lượng lớn, màn hình độ sáng cao và hệ điều hành HarmonyOS 7 được tối ưu hóa sẵn từ nhà sản xuất. Sản phẩm hướng đến người dùng ưu tiên thời gian sử dụng lâu dài và khả năng hiển thị tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Huawei Enjoy 100 Pro Max được trang bị màn hình bảo vệ mắt kích thước 6.84 inch. Theo thông tin từ Huawei, tấm nền này có thể đạt độ sáng tối đa lên tới 8,000 nit ở mức 1% APL và 1,000 nit ở 20% APL, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời.

Về cấu hình phần cứng, thiết bị sử dụng vi xử lý khác nhau tùy theo phiên bản bộ nhớ. Cụ thể, phiên bản 512GB trang bị vi xử lý Kirin 8020, trong khi các phiên bản 128GB và 256GB sử dụng chip Kirin 8020A. Máy chạy hệ điều hành HarmonyOS 7 ngay khi xuất xưởng.

Huawei cho biết sự kết hợp giữa phần mềm, phần cứng, chip và điện toán đám mây giúp nâng cao hiệu suất tổng thể lên tới 62%. Công nghệ Ark Engine hỗ trợ tăng tốc độ mở ứng dụng 25%, cải thiện độ mượt của trang 25% và tải nội dung nhanh hơn 37%. Công nghệ Ultra Space Storage giúp giải phóng tới 51GB bộ nhớ trên phiên bản 512GB và 22GB trên phiên bản 256GB.

Thời lượng pin là điểm nhấn quan trọng nhất trên Enjoy 100 Pro Max với viên pin Whale dung lượng 8.800 mAh. Thiết bị được hỗ trợ bởi công nghệ bơm thu hồi năng lượng Super Energy Gathering Pump cùng cơ chế tiết kiệm điện toàn hệ thống, cho phép đàm thoại liên tục lên tới 49 giờ theo thông số từ hãng.

Về khả năng kết nối, smartphone mới của Huawei hỗ trợ truyền thông 5A, GPS băng tần kép kết hợp BeiDou ba băng tần, nhắn tin vệ tinh BeiDou hai chiều và chuẩn Wi-Fi 7. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp các tính năng an toàn như nhận diện khuôn mặt giả mạo bằng AI, chống lừa đảo qua cuộc gọi AI và bộ công cụ bảo vệ gia đình.

Huawei Enjoy 100 Pro Max có 4 tùy chọn màu sắc: Đen Obsidian, Vàng Quicksand, Xanh Azure Sea và Trắng Snow White. Giá khởi điểm cho phiên bản bộ nhớ trong 128GB là 1.999 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng), phiên bản 256GB có giá 2.399 nhân dân tệ (khoảng 9,3 triệu đồng), và phiên bản cao cấp nhất 512GB có giá 2.899 nhân dân tệ (khoảng 11,2 triệu đồng).