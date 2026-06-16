Honor X70 Pro Max ra mắt: Chip Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition, pin 8.650 mAh

Honor chính thức công bố kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại Honor X80 Pro Max vào ngày 22/6 tới đây. Tuy nhiên, trước sự kiện này, hãng đã âm thầm giới thiệu Honor X70 Pro Max, một sản phẩm mới với nhiều tính năng nổi bật.

Honor X70 Pro Max sở hữu màn hình AMOLED 6,79 inch với độ phân giải 2640 x 1200, dải màu DCI-P3 và độ sáng tối đa lên đến 6000 nits. Màn hình còn hỗ trợ công nghệ làm mờ PWM 3840Hz và các tính năng bảo vệ mắt. Bên trong, thiết bị được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition, kết hợp với 8GB RAM và bộ nhớ trong lên đến 512GB. Honor X70 Pro Max chạy trên hệ điều hành MagicOS 10.0, dựa trên Android 16.

Về khả năng chụp ảnh, điện thoại này có camera sau 50 megapixel với khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ ổn định hình ảnh điện tử. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 8 megapixel. Honor X70 Pro Max được trang bị pin 8.560 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc ngược có dây.

Ngoài ra, thiết bị còn có nhiều tính năng bổ sung như loa âm thanh nổi, NFC, cổng hồng ngoại, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, hỗ trợ 5G hai SIM và cảm biến vân tay trong màn hình. Đặc biệt, máy đạt chuẩn chống bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Honor X70 Pro Max có sẵn với các tùy chọn màu sắc Tím Phantom, Vàng Sunburst, Xanh Bamboo và Đen Phantom Night. Giá khởi điểm cho phiên bản 8GB+256GB là 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,88 triệu đồng), trong khi phiên bản 8GB+512GB có giá 2.399 Nhân dân tệ (khoảng 9,3 triệu đồng).

So với Honor X70, phiên bản Pro Max nổi bật với chip Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition mới hơn, hệ điều hành MagicOS 10.0, pin dung lượng lớn hơn và sạc nhanh hơn. Tuy nhiên, Honor X70 Pro Max sử dụng ổn định hình ảnh điện tử thay vì chống rung quang học và không hỗ trợ sạc không dây như phiên bản cao cấp nhất của Honor X70.