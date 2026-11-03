Huawei chuẩn bị tung smartphone gập camera tele 50MP RYYB, chip Kirin 9050 Pro

Huawei, sau khi ra mắt các sản phẩm mới thuộc chuỗi Enjoy 100 và Pura 90 Plus, đang chuẩn bị giới thiệu thêm nhiều thiết bị phần cứng mới. Theo thông tin rò rỉ từ tài khoản Smart Pikachu, mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo mang tên Huawei Mate X8 đã được hé lộ với những chi tiết kỹ thuật đầu tiên.

Mate X8 dự kiến sẽ sở hữu màn hình gập kích thước khoảng 8 inch và được trang bị vi xử lý Kirin 9050 Pro, con chip từng xuất hiện trên hai mẫu máy cao cấp Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS.

Về khả năng quang học, smartphone này được cho là sẽ có cảm biến chính 50MP hỗ trợ dải tương phản động cao, cùng với ống kính tele tiềm vọng RYYB 50MP và cảm biến màu sắc nguyên bản lá phong đỏ, giúp tái tạo màu sắc trung thực. Cụm camera này cũng hỗ trợ các tính năng chụp ảnh macro từ xa và quay video chuyển động chậm.

Các tin đồn trước đó cho biết Mate X8 sẽ có màn hình phụ bên ngoài 6.5 inch và màn hình chính bên trong 8.15 inch, cùng dung lượng pin vượt mức 6,000mAh. Tuy nhiên, những thông số này vẫn chưa được nhà sản xuất xác nhận chính thức.

Ngoài Mate X8, nguồn tin cũng cho biết Huawei đang phát triển thế hệ thứ hai của dòng máy tính bảng MatePad Mini, dự kiến hỗ trợ kết nối 5G và có màn hình với tần số quét cao.

Phiên bản tiền nhiệm của MatePad Mini đã ra mắt vào tháng 9/2025 với màn hình 8.8 inch và khả năng nghe gọi di động, nhưng thông số cụ thể của phiên bản mới vẫn chưa được tiết lộ.

Bên cạnh đó, Huawei còn được đồn đoán đang phát triển một mẫu máy tính PC màn hình gập và một mẫu tai nghe mới. Năm ngoái, mẫu Mate X7 đã được giới thiệu vào ngày 26/11, do đó giới công nghệ kỳ vọng Mate X8 và các sản phẩm mới sẽ ra mắt trong khoảng thời gian tương tự.