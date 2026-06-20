HONOR Watch 6 ra mắt: Màn hình 3.000 nits, nhiều tính năng theo dõi sức khỏe, pin hơn 1 tháng

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu smartwatch mới mang tên HONOR Watch 6 trên toàn cầu. Sản phẩm này nổi bật với ba yếu tố chính: thời lượng pin dài, màn hình độ sáng cao và các chế độ theo dõi thể thao chuyên biệt.

HONOR Watch 6 có kích thước duy nhất là 46.5mm, với chất liệu hoàn thiện khác nhau tùy theo phiên bản màu sắc. Phiên bản Shadow Black sử dụng vỏ hợp kim nhôm, nặng 41 gram (chưa bao gồm dây đeo), trong khi phiên bản Twilight Brown cao cấp hơn được làm từ thép không gỉ 316L và nặng 50 gram. Cả hai phiên bản đều có độ dày 10.8mm, một con số hợp lý cho một smartwatch với viên pin dung lượng lớn.

Mặt trước của HONOR Watch 6 được trang bị màn hình AMOLED 1.46 inch với độ phân giải 464 x 464 pixel. Màn hình này có độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits, hứa hẹn mang lại khả năng sử dụng tốt ngoài trời. Nó cũng hỗ trợ cảm ứng khi ướt, giúp thao tác ổn định trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Về độ bền, sản phẩm đạt chuẩn kháng nước 5ATM và IP69, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các hoạt động thể thao ngoài trời. Điểm nhấn lớn nhất của HONOR Watch 6 là viên pin 980 mAh, cho phép thiết bị hoạt động tối đa 35 ngày ở chế độ tiết kiệm pin hoặc khoảng 17 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường. Đặc biệt, với các hoạt động ngoài trời, đồng hồ hỗ trợ GPS băng tần kép L1+L5 và có thể theo dõi liên tục trong 42 giờ.

Chạy trên hệ điều hành MagicOS của HONOR, Watch 6 hỗ trợ hơn 120 chế độ thể thao, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào bóng đá và cầu lông. Với chế độ bóng đá, đồng hồ có thể ghi lại tốc độ chạy nước rút và tạo bản đồ nhiệt chuyển động. Chế độ cầu lông theo dõi số lần vung vợt, lực đánh và tỷ lệ thuận tay/trái tay.

Về theo dõi sức khỏe, HONOR Watch 6 sử dụng cảm biến quang học để đo nhịp tim, giấc ngủ, mức độ căng thẳng và biến thiên nhịp tim HRV. Những dữ liệu này được tổng hợp thành chỉ số năng lượng cơ thể, giúp người dùng ước tính mức độ phục hồi và tình trạng mệt mỏi hàng ngày.

Smartwatch này còn được trang bị micro và loa, cho phép ghi âm giọng nói trực tiếp từ cổ tay. Thiết bị cũng hỗ trợ NFC để thanh toán không tiếp xúc thông qua Fidesmo, tương thích với thẻ Mastercard và Visa. Ngoài ra, phần mềm cho phép nhận thông báo từ hai điện thoại được kết nối cùng lúc, rất tiện lợi cho những người sử dụng song song điện thoại cá nhân và điện thoại công việc.

HONOR Watch 6 có giá 249,99 bảng Anh, tương đương khoảng 8,67 triệu đồng. Đây là một mẫu smartwatch hấp dẫn trong tầm giá, đặc biệt với màn hình sáng, thời lượng pin ấn tượng, GPS băng tần kép và các chế độ thể thao được tối ưu riêng.