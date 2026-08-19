Đột phá pin mặt trời dẻo siêu nhẹ, chống cháy và áp mái hoàn hảo

Mẫu pin mặt trời dẻo trọng lượng nhẹ Panda Plus của nhà sản xuất Apollo Power vừa xuất sắc đạt chứng nhận chống cháy Cấp A (Class A) từ một phòng thí nghiệm kiểm định, mở ra giải pháp năng lượng sạch an toàn cho các công trình có mái yếu.

Tấm pin mặt trời dẻo mới của Apollo Power.

Mô-đun 72 cell hoàn toàn dẻo Panda Plus được ra mắt vào tháng 6/2026 với ba biến thể phù hợp cho từng nhu cầu lắp đặt khác nhau. Phiên bản không khung viền có trọng lượng chỉ khoảng 6,8 kg với công suất 320 watt, được thiết kế chuyên biệt để dán trực tiếp bằng keo. Ngoài ra, hãng còn cung cấp bản có khung viền nặng 9,5 kg đạt công suất 310 watt dành cho hệ thống giá đỡ tiêu chuẩn, vẫn nhẹ hơn đáng kể so với pin mặt trời truyền thống.

CEO Oded Rozenberg của Apollo Power cho biết công ty đạt được xếp hạng chống cháy Cấp A nhờ nâng cấp vật liệu và áp dụng bằng sáng chế mới. Thiết kế siêu nhẹ giúp các tòa nhà không cần tốn chi phí gia cố kết cấu chịu lực, từ đó đơn giản hóa quy trình lắp đặt trên các mái nhà phức tạp. Việc mở rộng diện tích lắp đặt điện mặt trời giúp người dân tiết kiệm hóa đơn tiền điện, đồng thời giảm ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch gây hại cho hệ hô hấp.

Các công trình hạn chế tải trọng hoặc có kiến trúc khó thi công hiện đang đóng góp phần lớn vào doanh thu của hãng sản xuất này. Bên cạnh mảng áp mái, các dòng sản phẩm của Apollo Power còn được ứng dụng rộng rãi trong quá trình điện hóa xe buýt và xe tải. Công nghệ này cũng phục vụ đắc lực cho các hoạt động cứu trợ thảm họa và quốc phòng, tiêu biểu như sạc pin cho máy bay không người lái.

Hình ảnh minh họa việc bố trí tấm pin dẻo lên mái nhà.

Hiện tại, Apollo Power đang hợp tác cùng một công ty vật liệu lợp mái của Mỹ để phát triển dòng sản phẩm năng lượng mặt trời tích hợp thẳng vào mái nhà. Giải pháp tích hợp mới này dự kiến sẽ được chính thức giới thiệu tại một triển lãm thương mại ở Las Vegas vào tháng 11 tới. Bước tiến công nghệ của Panda Plus được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng mới trong ngành năng lượng tái tạo áp mái toàn cầu.