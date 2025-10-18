Công bố Honor Magic8 Pro và Magic 8 cực đỉnh với nút AI chuyên dụng

Honor đã chính thức ra mắt Magic8 và Magic8 Pro mới tại Trung Quốc. Hai mẫu điện thoại flagship mới nhất của Honor sở hữu nhiều nâng cấp mới, bao gồm nút bấm AI mới. Cả hai đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Honor Magic8 Pro

Honor Magic8 Pro sở hữu cụm 3 camera sau với ống kính tele 200MP, sử dụng cảm biến kích cỡ 1/1.4 inch, khẩu độ f/2.6. Máy hỗ trợ zoom quang 3.7x và chống rung quang học OIS. Camera chính 50MP chứa cảm biến kích cỡ 1/1.3 inch, khẩu độ f/1.6 và chống rung quang học OIS. Cuối cùng, cụm camera còn có camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 122 độ.

Honor Magic8 Pro.

Ở mặt trước, điện thoại sở hữu màn hình OLED LTPO 6,71 inch với tần số quét 120Hz, độ phân giải 1256 x 2808 pixel và độ sáng tối đa 6.000 nit. Camera trước chất lượng 50MP và camera chiều sâu 3D hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt. Honor cũng tích hợp cảm biến vân tay siêu âm 3D.

Magic8 Pro được trang bị pin Si-C 7.200mAh tại Trung Quốc, phiên bản EU chỉ có pin 6.270mAh. Máy hỗ trợ sạc có dây lên đến 100W và sạc không dây 80W.

4 màu của Honor Magic8 Pro.

Điện thoại chạy giao diện người dùng MagicOS 10, cung cấp một số tính năng AI và trợ lý ảo Yoyo. Nút AI đi kèm có thể tùy chỉnh và cho phép người dùng truy cập trợ lý AI bằng cách nhấn và giữ cũng như thực hiện các thao tác khác.

Magic8 Pro đạt chuẩn chống bụi và nước IP68/IP69/IP69K và có các màu Vàng Sunrise Gold, Xanh Sky Cyan và Đen - Black. Máy dày 8,4mm và nặng 213g.

Honor Magic8

Phiên bản Honor Magic8 tiêu chuẩn cũng được trang bị SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 và đi kèm màn hình OLED LTPO 6,58 inch nhỏ hơn với thông số kỹ thuật tương tự như phiên bản Pro. Thiết bị cũng có nút AI và trợ lý ảo Yoyo.

Ở mặt sau, điện thoại được trang bị camera chính 50MP với kích cỡ cảm biến 1/1,56 inch kèm khả năng chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 64MP với zoom quang 3x. Về khả năng selfie, máy có camera trước 50MP.

Honor Magic8 không được trang bị camera đo chiều sâu 3D nhưng vẫn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm.

Cận cảnh camera sau của Honor Magic8.

Honor Magic8 sở hữu viên pin 7.000mAh với khả năng sạc có dây 90W và sạc không dây 80W. Máy có các tùy chọn màu Vàng Sunrise Gold, Xanh Sky Cyan và Đen - Black.

Cả hai điện thoại thuộc dòng Honor Magic8 đều đã cho phép đặt hàng trước tại Trung Quốc, đợt mở bán đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 23/10. Honor Magic8 có giá khởi điểm 4.499 Nhân dân tệ (khoảng 16,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB.

4 màu của Honor Magic8.

Trong khi đó, Magic8 Pro với RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá từ 5.699 Nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng).

Honor đã xác nhận dòng Magic8 sẽ sớm ra mắt thị trường toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về sản phẩm trong các tin bài tiếp theo.