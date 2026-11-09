Honor tung smartphone X6e với pin 7.500mAh, giá từ 7 triệu đồng

Honor vừa giới thiệu smartphone X6e với trang bị nổi bật là pin dung lượng cao và sạc nhanh. Cụ thể, Honor X6e được trang bị pin 7.500mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây SuperCharge công suất 45W.

Honor X6e.

X6e chạy trên nền tảng bộ xử lý MediaTek Helio G81 Ultra với CPU 8 nhân, gồm 2 nhân Cortex-A75 tốc độ 2GHz và 6 nhân Cortex-A55 tốc độ 1,7GHz. GPU đi kèm là ARM Mali-G52 MC2. Bộ nhớ trong có hai tùy chọn 128GB và 256GB, kết hợp RAM 4GB.

Máy sử dụng màn hình kích thước 6,61 inch, độ phân giải 1.604 x 720 pixels, hiển thị 16,7 triệu màu và hỗ trợ tần số quét 120Hz. Ngoài ra, khả năng kháng bụi, kháng nước chuẩn IP64 và đạt chứng nhận 5 sao SGS Thụy Sĩ về khả năng chống rơi vỡ, va đập cũng là điểm đáng chú ý.

Hệ thống camera sau gồm camera chính 50MP kết hợp ống kính phụ. Camera trước có độ phân giải 5MP. Thiết bị tích hợp các tính năng chụp ảnh AI, cho phép tùy chỉnh và chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp trên điện thoại.

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc gồm vàng và đen. Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB có giá tham khảo dưới 7 triệu đồng; phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 256GB khoảng 8 triệu đồng.