Honor 600S 5G mỏng nhẹ bất ngờ dù pin 8.100mAh, giá trên 10 triệu đồng

Honor 600S 5G là mẫu smartphone mỏng nhẹ ấn tượng dù mang trong mình viên pin dung lượng tới 8.100mAh. Máy sử dụng màn hình 6,87-inches, chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, tùy chọn RAM 6GB/8GB và bộ nhớ trong 128GB/256GB. Cấu hình không quá mạnh, nhưng cách Honor kết hợp màn hình lớn, pin dung lượng cao và thiết kế mỏng là điểm đáng ghi nhận.

Honor 600S 5G bản màu vàng.

Thiết kế

Ấn tượng đầu tiên với Honor 600S 5G là thân máy mỏng bất ngờ so với một smartphone có pin 8.100mAh. Máy có kích thước 168,3 x 78,54 x 8,3mm và trọng lượng khoảng 216,5g. Khi cầm thực tế, người dùng cảm nhận rõ đây là một chiếc điện thoại màn hình lớn, nhưng không có cảm giác quá nặng hoặc dày như nhiều máy sử dụng pin dung lượng cao khác.

Màn hình 6,87-inches khiến tổng thể Honor 600S 5G dài lạ mắt, là ưu điểm khi sử dụng cho các nội dung giải trí. Khi xoay ngang để xem phim hoặc chơi game, không gian hiển thị rộng rãi, tạo cảm giác dễ chịu cho mắt. Tất nhiên, tỷ lệ màn hình cũng phù hợp với việc đọc nội dung theo chiều dọc, xem video ngắn,...

Máy sử dụng tấm nền TFT LCD độ phân giải 1.592 x 720 pixels. Độ phân giải này không quá cao so với các loại màn hình siêu nét hiện có trên thị trường, song sẽ góp phần tiết kiệm pin trong quá trình hoạt động. Ở khoảng cách sử dụng thông thường, hình ảnh vẫn đủ rõ cho việc xem video, đọc báo và sử dụng mạng xã hội.

Tần số quét 120Hz cho cảm giác cuộn trang và chuyển cảnh mượt hơn so với màn hình 60Hz. Còn độ sáng tối đa 1.020 nit giúp màn hình dễ quan sát hơn khi sử dụng ngoài trời. Tuy nhiên, do sử dụng tấm nền LCD nên khả năng thể hiện màu đen và độ tương phản không thể đạt mức như màn hình OLED.

Honor 600S 5G còn có khả năng kháng nước và bụi theo các chuẩn IP68, IP69 và IP69K. Máy sử dụng loa kép, hỗ trợ NFC, 5G đầy đủ. Trong các thử nghiệm bỏ trong túi đi mưa hay quay phim, chụp ảnh dưới trời mưa, tính năng cảm ứng có hơi khó sử dụng chứ bản thân máy không ảnh hưởng gì. Đặc biệt khả năng chống va đập, trầy xước cũng rất ấn tượng khi lỡ làm rơi từ độ cao khoảng 2,5m hoặc bỏ chung chìa khóa xe, củ sạc trong túi.

Pin

Viên pin 8.100mAh là thông số tạo khác biệt rõ nhất cho Honor 600S 5G. Dung lượng này lớn hơn đáng kể so với phần lớn smartphone phổ thông, trong khi như đã nói thân máy chỉ dày 8,3mm và trọng lượng khoảng 216,5gram.

Trong sử dụng thực tế, người viết có thể lướt web, mạng xã hội và xem YouTube xe kẽ trong khoảng 2 ngày liên tục mà chưa cần sạc pin. Những ngày sử dụng công suất cao từ sáng đến chiều, pin cũng vẫn còn trên 30% trước khi cắm sạc vào buổi tối.

Máy hỗ trợ sạc nhanh SuperCharge 45W, mức công suất không phải quá cao nhưng cũng tạm chấp nhận được so với các smartphone phổ thông thường chỉ kèm sạc chậm hơn. Người viết chưa thử sạc 100% pin từ mức 0%, nhưng với mức trên 20% sẽ cần khoảng một tiếng rưỡi để đầy pin. Lưu ý là Honor 600S 5G không hỗ trợ sạc không dây.

Camera

Camera chính phía sau có độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.8, đi kèm một camera phụ 0,08MP. Camera trước có độ phân giải 5MP. Cấu hình này cho thấy Honor 600S 5G không tập trung nhiều vào khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp mà chỉ hướng đến nhu cầu chụp ảnh thông thường.

Trong điều kiện đủ sáng, camera chính có thể đáp ứng tốt những nhu cầu như chụp người, phong cảnh, đồ ăn hoặc ghi lại các khoảnh khắc hằng ngày. Độ phân giải 50MP cung cấp đủ dữ liệu để hình ảnh có mức chi tiết phù hợp khi xem trên màn hình điện thoại hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.

Khi ánh sáng giảm, giới hạn của một hệ thống camera phổ thông bắt đầu rõ hơn. Người dùng cần giữ máy ổn định để hạn chế hiện tượng nhòe, trong khi các vùng tối có thể mất chi tiết. Camera trước 5MP chủ yếu phù hợp cho gọi video và chụp ảnh selfie ở mức cơ bản, thay vì hướng đến nhu cầu chụp ảnh chân dung chuyên sâu.

Máy hỗ trợ quay video tối đa ở độ phân giải Full HD, tốc độ 30 khung hình/giây. Đây tiếp tục cũng chỉ là mức đáp ứng nhu cầu phổ thông, phù hợp với việc quay video gia đình, trẻ nhỏ hoặc đăng tải lên mạng xã hội.

Hiệu năng

Phiên bản Honor 600S 5G mà người viết đang trải nghiệm được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, GPU Adreno 613, RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Cấu hình này phù hợp với nhóm nhu cầu cơ bản đến trung bình như duyệt web, xem video, mạng xã hội, gọi điện, nhắn tin và sử dụng các ứng dụng phổ biến. Để sử dụng nâng cao hơn, người dùng có thể chọn phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM.

Honor có bù thêm RAM ảo bằng công nghệ Turbo RAM, cho phép sử dụng thêm tối đa 12GB RAM mở rộng (phiên bản 6GB RAM) hoặc 16GB RAM mở rộng (phiên bản 8GB RAM). Đây là giải pháp hữu ích khi cần duy trì nhiều ứng dụng hơn trong bộ nhớ, mặc dù RAM mở rộng sử dụng một phần bộ nhớ lưu trữ ROM nên về mặt bản chất không thể thay thế hoàn toàn RAM vật lý.

Bộ nhớ trong chỉ 128GB hoặc 256GB cũng là điểm cần cân nhắc. Với nhu cầu cài nhiều ứng dụng, chụp ảnh, quay video và lưu nội dung ngoại tuyến, dung lượng này có thể nhanh chóng cạn kiệt. Điều khá khó hiểu là dù dung lượng ROM hạn chế như vậy nhưng nhà sản xuất vẫn không trang bị khay cắm thẻ nhớ microSD cho sản phẩm.

Trong sử dụng hằng ngày, MagicOS 10 (dựa trên Android 16) chạy khá mượt mà. Tuy nhiên, RAM 6GB khiến khả năng đa nhiệm chưa thực sự dư dả, nhất là khi người dùng thường xuyên chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng, chơi game hạng nặng. Ngoài ra, cũng như các hệ điều hành di động dựa trên Android khác, MagicOS 10 đi kèm nhiều ứng dụng "rác" cần được xóa thủ công.

Các công cụ AI

Một điểm tạo nên khác biệt là Honor 600S được trang bị nút AI chuyên dụng, thiết kế độc lập với nút nguồn, giúp người dùng truy cập nhanh các ứng dụng và tính năng thông minh. Theo mặc định, thao tác nhấn đúp sẽ mở ngay camera, kể cả từ màn hình khóa.

Bên cạnh khả năng mở nhanh camera, nút AI còn hỗ trợ tùy chỉnh thao tác nhấn một lần hoặc nhấn giữ để mở ứng dụng và kích hoạt các tính năng theo nhu cầu. Người dùng có thể truy cập Honor AI cùng các công cụ như AI Settings Agent (trợ lý AI hỗ trợ cài đặt điện thoại), AI Photos Agent (trợ lý ảnh AI), AI Translation (dịch thuật bằng AI) và AI Creation (hỗ trợ sáng tạo nội dung bằng AI).

Ngoài ra, máy tích hợp Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search. Trong lĩnh vực hình ảnh, thiết bị cung cấp các công cụ AI Outpainting để mở rộng khung hình, AI Upscale để nâng cao chất lượng ảnh và AI Cutout để tách chủ thể. Tính năng AI Image to Video 2.0 còn cho phép biến ảnh tĩnh thành những đoạn video sống động, mang phong cách điện ảnh.

Nhìn chung, Honor 600S 5G không phải smartphone có cấu hình quá mạnh với chip Snapdragon 4 Gen 4, 6GB RAM/128GB ROM (giá 10,49 triệu đồng), ngoại trừ phiên bản 8GB RAM/256GB ROM (giá 11,99 triệu đồng) mạnh hơn một chút. Song máy tạo được sự cân bằng ở những yếu tố phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày: Thân máy mỏng nhẹ so với viên pin 8.100mAh, màn hình 6,87-inches rộng rãi, tích hợp sâu AI cùng khả năng kháng bụi nước đạt chuẩn cao và chống va đập tốt.