Honor 700 Pro lộ thông số pin 9.000 mAh, màn hình phụ

Honor đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt dòng điện thoại Honor 700 series vào tháng 11 tới. Trong đó, phiên bản cao cấp Honor 700 Pro đã lộ diện nhiều thông số kỹ thuật đáng chú ý qua các nguồn tin rò rỉ trên Weibo và AnTuTu.

Theo thông tin được tiết lộ, Honor 700 Pro sở hữu màn hình phẳng kích thước 6.57 inch với độ phân giải 1.5K, mang lại thiết kế gọn gàng hơn so với các mẫu điện thoại có màn hình lớn hiện nay.

Đặc biệt, thiết bị này còn có một màn hình phụ ở mặt lưng kích thước 1.72 inch, cho phép người dùng xem thông báo, kiểm tra thông tin nhanh chóng hoặc điều chỉnh góc chụp khi tự chụp ảnh mà không cần bật màn hình chính.

Về hiệu suất, Honor 700 Pro được trang bị viên pin dung lượng lên tới 9.000 mAh, một con số ấn tượng cho một mẫu smartphone phổ thông. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W, giúp tối ưu hóa thời gian nạp lại năng lượng.

Trong lĩnh vực chụp ảnh, máy được trang bị cảm biến chính 200MP kết hợp với ống kính tiềm vọng 50MP, hỗ trợ chụp ảnh từ xa. Ngoài ra, một ống kính góc siêu rộng cũng sẽ được bổ sung để hoàn thiện hệ thống camera phía sau.

Bên cạnh dòng Honor 700 với ba phiên bản, thị trường smartphone tháng 11 còn chào đón các sản phẩm mới từ Vivo S70 và Oppo Reno 17. Sự xuất hiện của nhiều thiết bị mới hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh sôi động trong phân khúc cận cao cấp.

Hiện tại, Honor vẫn chưa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt cũng như toàn bộ thông số kỹ thuật của Honor 700 Pro. Người dùng cần chờ đợi thông báo tiếp theo từ hãng để có thông tin chính xác nhất trước khi sản phẩm thương mại xuất hiện.