Honor xác nhận pin khủng vượt mốc 12.000 mAh của Win2 và Win RT2

Dòng sản phẩm Honor Win2 sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với nhiều phiên bản cấu hình đa dạng. Sau khi công bố thiết kế và các tùy chọn màu sắc, Honor đã tiết lộ những thông số kỹ thuật nổi bật của thiết bị.

Theo thông tin từ hãng, Honor Win2 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, màn hình độ phân giải 2K với tần số quét 185Hz và công nghệ làm mờ PWM 5,920Hz.

Đặc biệt, sản phẩm này còn tích hợp hệ thống tản nhiệt dual-turbo mới, giúp giảm nhiệt độ xuống tới 10 độ C chỉ trong 50 giây. Viên pin của máy có dung lượng lớn, lên đến 10.100 mAh.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, dòng sản phẩm còn có mẫu Win RT2 với viên pin dung lượng lớn hơn lên tới 12.070 mAh. Mẫu Win RT2 cũng sở hữu màn hình 2K và tần số quét 185Hz tương tự.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Win RT2 có thể sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ năm ngoái. Honor dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này trong những ngày tới.