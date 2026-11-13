Honor sắp ra mắt smartphone màn hình rộng, pin vượt mốc 8.000 mAh

Xu hướng smartphone màn hình rộng dạng thanh (wide-screen candybar) đang thu hút sự chú ý của thị trường công nghệ, đặc biệt sau khi Huawei giới thiệu mẫu Pura X View. Mới đây, tài khoản Digital Chat Station đã tiết lộ rằng Honor cũng đang chuẩn bị gia nhập phân khúc này với một thiết bị mới, nổi bật với dung lượng pin lớn.

Ảnh minh hoạ.

Theo Digital Chat Station, mẫu smartphone màn hình rộng đầu tiên của Honor sẽ sở hữu màn hình kích thước 6.39 inch và dung lượng pin tối thiểu 8.000 mAh, được xem là cao nhất trong phân khúc này. Để so sánh, Huawei Pura X View có màn hình OLED 6.39 inch với tỷ lệ 16:9.5 và viên pin 7.000 mAh. Mẫu thử nghiệm của Honor không chỉ giữ nguyên kích thước màn hình mà còn tích hợp viên pin lớn hơn ít nhất 1.000 mAh.

Tuy nhiên, việc trang bị viên pin dung lượng lớn có thể ảnh hưởng đến độ dày và trọng lượng của sản phẩm. Hiện tại, các thông số về kích thước vật lý của smartphone Honor vẫn chưa được công bố, trong khi mẫu Pura X View có độ mỏng ghi nhận là 6.68mm.

Ngoài dung lượng pin, thiết bị mới của Honor còn được trang bị hệ thống ba camera sau, bao gồm cảm biến 200MP, cảm biến kích thước lớn và ống kính tiềm kính periscope. Tuy nhiên, thông tin chưa xác định rõ cảm biến 200MP sẽ đảm nhận vai trò camera chính hay camera telephoto.

Các bản thử nghiệm kỹ thuật ban đầu của Honor hiện đang sử dụng vi xử lý Snapdragon từ Qualcomm, mặc dù tên mã cụ thể của chip chưa được xác nhận. Trước đó, Digital Chat Station cũng đã chia sẻ thông tin về dòng Honor 700, dự kiến sẽ trang bị viên pin 9,000mAh cùng camera chính 200MP.

Hiện tại, Honor vẫn chưa công bố kế hoạch chính thức về việc ra mắt dòng smartphone màn hình rộng. Các thông tin về pin, camera và bộ vi xử lý hiện chỉ dừng lại ở các phiên bản thử nghiệm nội bộ, do đó cấu hình thực tế có thể thay đổi trước khi sản phẩm được phát hành chính thức.