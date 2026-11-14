Honor 700 Pro lộ sức mạnh Snapdragon 8 Gen 5, tính năng chăm sóc sức khỏe

Honor vừa công bố thiết kế của dòng sản phẩm Honor 700 và xác nhận thời điểm ra mắt chính thức. Thông tin mới nhất từ dữ liệu của công cụ đo hiệu năng Geekbench đã tiết lộ thêm các thông số phần cứng chi tiết của phiên bản Honor 700 Pro.

Theo dữ liệu từ Geekbench phiên bản 6.7.1, một thiết bị Honor với mã model FAP-AN00 đã thực hiện bài kiểm tra hiệu năng, đạt 2,862 điểm trong bài thử nghiệm đơn nhân và 9,397 điểm trong bài thử nghiệm đa nhân. Kết quả này cho thấy thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, phù hợp với các thông tin rò rỉ trước đó về cấu hình của Honor 700 Pro.

Mẫu máy thử nghiệm sở hữu dung lượng RAM 16GB và chạy trên hệ điều hành Android 17. Honor đã xác nhận rằng Honor 700 Pro sẽ được bán ra với ba tùy chọn bộ nhớ: 12GB RAM/256GB ROM, 12GB RAM/512GB ROM và 16GB RAM/512GB ROM. Như vậy, phiên bản trong bài kiểm tra thuộc cấu hình cao cấp nhất của dòng máy này.

Ngoài ra, các thông tin rò rỉ cho biết Honor 700 Pro sẽ trang bị màn hình phẳng kích thước 6.57 inch với độ phân giải 1.5K. Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 50MP.

Điểm đáng chú ý khác là sản phẩm tích hợp một màn hình phụ ở mặt lưng, hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim và nồng độ ôxi trong máu.

Honor 700 Pro dự kiến sẽ có dung lượng pin khoảng 9.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W. Mặc dù đã hé lộ thiết kế của cả ba phiên bản thuộc dòng Honor 700, nhà sản xuất vẫn chưa công bố đầy đủ thông tin chi tiết.