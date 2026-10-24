AI trở thành "tiểu tam", nhưng cũng giúp 67% cặp đôi mặn nồng hơn

Một xu hướng hẹn hò mới mang tên "hẹn hò kép với AI" gây xôn xao khi nhiều người dù đã có bạn trai, bạn gái vẫn tìm đến chatbot AI để tâm sự, tìm kiếm sự an ủi, thậm chí thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những mối quan hệ ảo này có thể ảnh hưởng đến tình cảm và khả năng giao tiếp ngoài đời thực của các cặp đôi.

Tìm tới chatbot AI để tâm sự

Theo trang New York Post, có một hình thức quan hệ tình cảm gọi là "AI-poly" mới xuất hiện. Thuật ngữ này chỉ việc một người duy trì mối quan hệ yêu đương với bạn đời ngoài đời thực, đồng thời có sự gắn bó về mặt cảm xúc hoặc tình dục với một hay nhiều nhân vật AI.

Đáng chú ý, trong một cuộc khảo sát do nền tảng Joi AI thực hiện với 1.000 người trưởng thành tham gia hình thức quan hệ này, có tới 67% cho biết mối quan hệ với bạn đời ngoài đời thực được cải thiện sau khi họ có thêm bạn đồng hành AI.

Dù có người yêu nhưng các cặp đôi vẫn tìm tới AI để tâm sự.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát phản ánh đánh giá chủ quan của người tham gia, chưa đủ để khẳng định AI thực sự giúp cải thiện chất lượng các mối quan hệ.

Chuyên gia trị liệu tâm lý dành cho các cặp đôi Jaime Bronstein cho rằng, dù người dùng có thể dành nhiều thời gian, công sức và tình cảm cho chatbot, việc tương tác với AI có được xem là một mối quan hệ thực sự hay không vẫn là vấn đề gây tranh luận.

Trong khi đó, chuyên gia tư vấn về tình dục và sự thân mật Courtney Boyer nhấn mạnh sự khác biệt giữa AI-poly và những mối quan hệ truyền thống khác. Theo bà, trong một mối quan hệ tình cảm, mỗi người đều có cảm xúc, nhu cầu, quyền tự quyết và khả năng đồng ý hoặc từ chối. Ngược lại, chatbot AI không có khả năng trao đổi tình cảm hai chiều thực sự như con người.

Đáng chú ý, Boyer cho rằng việc phát triển mối quan hệ lãng mạn hoặc có yếu tố tình dục với chatbot có thể bị xem là vượt qua ranh giới chung thủy nếu người sử dụng cố tình che giấu bạn đời.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia tình dục học Angie Rowntree nhận định AI cũng có thể mang lại lợi ích nhất định. Thông qua việc trò chuyện với chatbot, người dùng có thể khám phá cảm xúc, mong muốn và những tưởng tượng cá nhân, từ đó hiểu rõ bản thân và giao tiếp cởi mở hơn với người yêu.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các chatbot thường có xu hướng chiều theo ý kiến người dùng, liên tục đưa ra những phản hồi tích cực. Điều này có nguy cơ củng cố những suy nghĩ hoặc kỳ vọng thiếu lành mạnh trong tình yêu.

Thanh thiếu niên thích sự quan tâm của AI hơn người thật

Không chỉ xuất hiện ở người trưởng thành, xu hướng xây dựng mối quan hệ tình cảm với AI còn đang thu hút một bộ phận thanh thiếu niên.

Theo nghiên cứu của tổ chức Male Allies UK tại Anh, với khoảng 1.000 nam thiếu niên từ 12-16 tuổi tham gia, có tới 85% cho biết từng trò chuyện với chatbot AI.

Đáng chú ý, 20% người được hỏi biết một người cùng trang lứa đang có quan hệ tình cảm với AI, trong khi 26% cho biết họ thích cảm giác được chatbot quan tâm và kết nối hơn so với các mối quan hệ ngoài đời thực.

Các chuyên gia lo ngại việc quá phụ thuộc vào chatbot AI có thể khiến người trẻ né tránh những thử thách trong tình yêu thực tế, như bị từ chối, xảy ra bất đồng hoặc phải học cách thỏa hiệp.

Nếu liên tục tìm kiếm sự đồng thuận và chiều chuộng từ chatbot, thanh thiếu niên có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội phát triển các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, đồng cảm và tôn trọng ranh giới của người khác.

Dù vậy, các chuyên gia không cho rằng mọi hình thức trò chuyện với AI đều có hại. Vấn đề đáng quan tâm là mức độ phụ thuộc và việc người dùng có để công nghệ thay thế những kết nối xã hội thực tế hay không.

Chuyên gia Angie Rowntree khuyến cáo các cặp đôi muốn trải nghiệm việc thân mật với chatbot AI cần trao đổi thẳng thắn, thống nhất những giới hạn phù hợp và luôn ưu tiên nhu cầu của người bạn đời ngoài đời thực. Theo bà, AI nên được sử dụng như một công cụ giúp con người hiểu bản thân và cải thiện mối quan hệ, thay vì trở thành nơi trốn tránh những mâu thuẫn cần được giải quyết trong cuộc sống.