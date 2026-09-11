Top 5 máy tính bảng tầm giá 11 triệu đồng cho học sinh, sinh viên

Với học sinh, sinh viên, một chiếc máy tính bảng có thể thay thế nhiều thiết bị trong những tình huống thường gặp như đọc giáo trình, ghi chú, học trực tuyến, làm bài thuyết trình hay xem tài liệu. Ở khoảng giá 11 triệu đồng, người dùng đã có thể lựa chọn từ iPad dùng chip A16 đến những mẫu Android sở hữu màn hình tần số quét cao và pin lớn.

Dưới đây là 5 gợi ý máy tính bảng tốt nhất cho phân khúc giá này.

1. Xiaomi Pad 8

Giá bán từ: 10,89 triệu đồng

Xiaomi Pad 8 là lựa chọn có giá bán thấp nhất trong nhóm này, nổi bật nhờ con chip Snapdragon 8s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4 nm với hiệu năng siêu mượt mà. Thiết bị sở hữu màn hình LCD 11,2 inch, độ phân giải 2136 x 3200 pixel, tần số quét tối đa 144 Hz, độ sáng tối đa 800 nit và Dolby Vision cho trải nghiệm siêu mượt mà và sống động.

Xiaomi Pad 8.

Bên trong máy là viên pin 9.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W. Thiết bị còn có bốn loa hỗ trợ Dolby Atmos, camera sau 13 MP và camera trước 8 MP, đủ để đáp ứng trải nghiệm âm thanh và nhiếp ảnh cơ bản.

2. Nubia Pad Pro

Giá bán từ: 10,99 triệu đồng

Nubia Pad Pro đi theo hướng khác khi sử dụng Snapdragon 8 Gen 3, chip từng thuộc nhóm cao cấp của Qualcomm. Phiên bản 8 GB RAM + 256 GB hiện được ghi nhận giảm khá sâu, chỉ còn dưới 11 triệu đồng.

Nubia Pad Pro.

Máy có màn hình LCD 12,1 inch rộng rãi, độ phân giải 2.880 x 1.800 pixel và tần số quét tối đa 144 Hz. Tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang, chuyển giữa các ứng dụng hoặc chơi game mượt hơn. Ngoài ra, Nubia còn trang bị viên pin 10.100 mAh cho máy tính bảng của mình kèm khả năng sạc nhanh 66W, hứa hẹn mang tới trải nghiệm liền mạch cho học sinh, sinh viên.

3. Xiaomi Pad 7 Wi-Fi

Giá bán từ: 11,29 triệu đồng

Xiaomi Pad 7 hiện có lợi thế về mức giá khi phiên bản 8 GB + 256 GB đang được giảm giá tại thị trường Việt Nam. Đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý nếu người mua không nhất thiết phải sử dụng thế hệ chip mới nhất.

Máy sử dụng chip Snapdragon 7+ Gen 3, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256 GB. Màn hình IPS LCD 11,2 inch 3.2K, độ phân giải 3.200 x 2.136 pixel, tần số quét thích ứng tối đa 144 Hz và độ sáng tối đa 800 nit nên cho trải nghiệm rất mượt mà.

Xiaomi Pad 7 Wi-Fi.

Điểm phù hợp với sinh viên nằm ở khả năng làm việc. Xiaomi Pad 7 hỗ trợ Workstation Mode, cho phép mở ứng dụng trong các cửa sổ có thể thay đổi kích thước, tạo trải nghiệm gần với máy tính cá nhân hơn. Máy cũng hỗ trợ Xiaomi Focus Pen, phù hợp ghi chú trực tiếp lên tài liệu hoặc phác thảo.

Pin của máy tính bảng Xiaomi có dung lượng 8.850 mAh, hỗ trợ sạc 45W nên có thể dùng trong thời gian dài và sạc pin nhanh chóng.

4. Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi

Giá bán từ: 11,7 triệu đồng

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi hướng tới nhóm học sinh, sinh viên ưu tiên ghi chú và làm bài trực tiếp trên màn hình. Samsung trang bị sẵn cho máy khả năng hỗ trợ S Pen vô cùng tiện dụng.

Samsung Galaxy Tab S10 FE.

Máy sở hữu màn hình 10,9 inch, sử dụng tấm nền TFT. Tuy nhiên, màn hình không có lợi thế tần số quét cao như các mẫu tablet của Xiaomi hay nubia.

Galaxy Tab S10 FE có camera sau 13 MP, camera trước 12 MP, hỗ trợ quay video UHD 4K ở 30 fps. Máy có khe microSD hỗ trợ tối đa 2 TB, giúp sinh viên có thể mở rộng không gian lưu trữ mà không phải đổi thiết bị. Pin của mẫu tablet này đạt 8.000 mAh, có thể cung cấp thời lượng lên tới 20 giờ.

Một lợi thế khác là thời gian cập nhật bảo mật của máy kéo dài đến 30/4/2032. Đây là yếu tố đáng cân nhắc nếu người dùng dự định sử dụng máy trong nhiều năm học.

5. iPad A16 Wi-Fi

Giá bán từ: 11,99 triệu đồng

iPad A16 Wi-Fi là lựa chọn khác biệt nhất về nền tảng. Phiên bản 128 GB hiện đang được giảm giá tại một số hệ thống. Máy sử dụng chip Apple A16, RAM 6 GB và màn hình Liquid Retina 11 inch. Camera sau 12 MP hỗ trợ quay video 4K trong khi camera trước 12 MP Ultra Wide được đặt ở cạnh ngang, phù hợp cho các cuộc gọi video khi đặt máy theo chiều ngang.

iPad A16.

Pin của máy có dung lượng 28,93 Wh, hỗ trợ sạc 20W nên tốc độ không nhanh như các sản phẩm khác. Ngoài ra, iPad A16 tương thích Apple Pencil, giúp người dùng ghi chú, đánh dấu giáo trình hoặc viết trực tiếp trên tài liệu. Với học sinh, sinh viên đang sử dụng iPhone, MacBook hoặc các thiết bị Apple khác, khả năng kết nối giữa các sản phẩm có thể giúp chuyển tài liệu và tiếp tục công việc thuận tiện hơn.