Dù chưa chính thức ra mắt, Honor Magic9 Lite+ đã bắt đầu được mở bán! Nhà bán lẻ MediaWorld tại Ý hiện đang chào bán chiếc điện thoại này với giá 700 euro (khoảng 19,7 triệu đồng) tặng kèm ốp lưng trong suốt và bộ sạc 45W. Tuy nhiên, Honor vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sản phẩm này.

Honor Magic9 Lite+.

Về thông số kỹ thuật, đây là phiên bản nâng cấp của chiếc Honor Magic8 Lite - đã được ra mắt vào tháng 12 năm ngoái. Honor Magic9 Lite+ được cải thiện hiệu năng nhờ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5, GPU Adreno 812.

Điểm nâng cấp đáng chú ý khác trên Magic9 Lite+ chính là viên pin với dung lượng "khủng" lên tới 9.530mAh, công suất sạc cũng được nâng cấp lên mức 80W. Viên pin này được thiết kế để duy trì hiệu năng tốt qua ít nhất 1.200 chu kỳ sạc. Theo dữ liệu từ EPREL, thời lượng pin của máy cũng lên tới 97 giờ 7 phút.

Honor Magic9 Lite+ màu vàng.

Nhìn chung, máy hơi dày và nặng - độ dày 8,1 mm và trọng lượng 203 g. Tương tự phiên bản tiền nhiệm, thiết bị đạt chuẩn IP68 về khả năng chống ngâm nước và chuẩn IP69K về khả năng chống chịu các tia nước nóng.

Các thông số còn lại của chiếc điện thoại Honor này bao gồm: màn hình OLED 6,8 inch với camera selfie 16 MP đặt trong phần khoét lỗ. Camera sau có độ phân giải 108 MP và được tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS).

Hiện tại, Honor Magic9 Lite+ đã xuất hiện trên trang web MediaWorld.it. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là Đen và Vàng.