Honor Magic 10 lộ diện với camera LOFIC 200MP và màn OLED kép cực độc

Mặc dù dòng điện thoại Honor Magic 10 còn khoảng một năm nữa mới chính thức ra mắt, những thông tin đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Theo leaker Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo, thế hệ flagship này sẽ tập trung vào hệ thống quang học và chất lượng hiển thị.

Đáng chú ý, Honor Magic 10 dự kiến sẽ trang bị cảm biến chính 200MP với kích thước lớn. Công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) sẽ được tích hợp, hứa hẹn cải thiện khả năng thu nhận ánh sáng và dải nhạy sáng cho thiết bị. Công nghệ này giúp giảm thiểu tình trạng cháy sáng ở các vùng có độ tương phản cao, như khi chụp ảnh ngược sáng hoặc ghi hình trong điều kiện ánh sáng yếu.

Thông tin về camera xuất hiện ngay sau khi có báo cáo cho thấy Honor đang thử nghiệm bốn cảm biến OmniVision, bao gồm mẫu OVB0D 200MP. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thông tin rõ ràng về việc cảm biến 200MP mới có liên quan đến các nguyên mẫu OmniVision hay không.

Ngoài hệ thống camera, Honor Magic 10 cũng được đồn đoán sẽ trang bị màn hình OLED kép. Nhà sản xuất đang xem xét các tấm nền OLED hai lớp, không chỉ cho điện thoại cao cấp mà còn cho các mẫu máy tính bảng sắp ra mắt. Công nghệ này, được gọi là Tandem OLED, cho phép xếp chồng hai lớp phát sáng, mang lại nhiều ưu điểm như tăng cường độ sáng và kéo dài tuổi thọ màn hình.

Việc áp dụng các công nghệ phần cứng mới trên Honor Magic 10 không phải là điều bất ngờ. Trước đó, vào tháng 3, đã có thông tin cho rằng các nguyên mẫu của thế hệ tiền nhiệm có thể sở hữu tới hai camera 200MP. Điều này cho thấy Honor đang từng bước hoàn thiện hệ thống phần cứng nhiếp ảnh.

Mặc dù các thông số chi tiết về kích thước cảm biến chưa được công bố, sự kết hợp giữa độ phân giải 200MP và kiến trúc điểm ảnh mới hứa hẹn sẽ mang lại khả năng xử lý hình ảnh vượt trội trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Honor Magic 10 dự kiến sẽ mang đến những nâng cấp đáng giá, đặc biệt là hệ thống camera LOFIC 200MP và màn hình hiển thị Tandem OLED. Tuy nhiên, do sản phẩm vẫn còn cách thời điểm ra mắt khoảng một năm, các thông số kỹ thuật cuối cùng có thể thay đổi. Hiện tại, thông tin về Honor Magic 10 vẫn chỉ là tin rò rỉ từ leaker Smart Pikachu, và người dùng cần chờ đợi công bố chính thức từ Honor.