Pin natri–lưu huỳnh: Đối thủ tiềm năng của pin lithium-ion

Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố thiết kế mới cho pin natri–lưu huỳnh (Na–S) có hiệu điện thế cao, hứa hẹn trở thành đối thủ tiềm năng của pin lithium-ion truyền thống. Công nghệ này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mà còn an toàn hơn và giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng khoáng sản hiếm.

Pin mới từ natri và lưu huỳnh hứa hẹn thay thế pin lithium, giảm gánh nặng xử lý rác thải công nghệ. (Nguồn: Unsplash)

Loại pin mới sử dụng hóa học S₀/S₄⁺ thay vì các phản ứng truyền thống, kết hợp với chất điện phân không cháy, giúp tăng hiệu điện thế và giảm nguy cơ cháy nổ. Thiết kế “không cực âm” (anode-free) giúp đơn giản hóa cấu trúc và giảm trọng lượng. Theo báo cáo, pin đạt mật độ năng lượng lên tới 2.021 Wh/kg, cao hơn nhiều so với các loại pin lithium hiện nay.

Pin natri–lưu huỳnh mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với pin lithium truyền thống. Trước hết, chi phí sản xuất thấp hơn nhờ sử dụng natri và lưu huỳnh – hai nguyên liệu phổ biến và dễ khai thác hơn lithium. Về mặt an toàn, loại pin mới này sử dụng chất điện phân không dễ cháy, giúp giảm đáng kể nguy cơ tai nạn liên quan đến cháy nổ.

Ngoài ra, công nghệ này còn thân thiện với môi trường khi giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản hiếm như cobalt và lithium, vốn gây nhiều tranh cãi trong khai thác. Đặc biệt, pin natri–lưu huỳnh đạt mật độ năng lượng cao, phù hợp cho cả xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong tương lai.

Pin lithium-ion trong smartphone hiện nay có thể sớm được thay thế bằng công nghệ mới. (Nguồn: Unsplash)

Nếu được thương mại hóa, pin Na–S có thể làm thay đổi cục diện ngành năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ điện tăng mạnh do sự phát triển của xe điện và năng lượng tái tạo. Công nghệ này cũng giúp các quốc gia như Trung Quốc giảm phụ thuộc vào nguồn cung lithium từ nước ngoài, tăng cường tự chủ năng lượng.

Dù tiềm năng lớn, pin Na–S vẫn cần vượt qua các rào cản về chu kỳ sạc–xả, độ bền lâu dài và khả năng sản xuất quy mô lớn. Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục thử nghiệm để cải thiện hiệu suất và độ ổn định trước khi đưa vào ứng dụng thực tế.