Hé lộ nguyên nhân bản cập nhật mới khiến máy tính Windows 11 "ì ạch" hơn

Trong một động thái minh bạch hiếm thấy, Microsoft vừa đưa ra lời giải thích chi tiết về việc bản cập nhật Windows 11 25H2 và Server 2025 khiến hệ thống tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.

Theo đó, với bản vá "Patch Tuesday" tháng 11/2025 vừa qua, Microsoft đã tung ra một bản vá quan trọng nhằm gia cố hệ thống tệp nhật ký chung (CLFS - Common Log File System). Vốn dĩ, CLFS là mục tiêu ưa thích của tin tặc để thực hiện các cuộc tấn công leo thang đặc quyền. Để chấm dứt tình trạng này, Microsoft đã bổ sung cơ chế HMAC (Hash-based Message Authentication Code) mới.

Bản cập nhật tháng 11 khiến Windows 11 ngày càng chậm chạp.

HMAC hoạt động như một con dấu niêm phong kỹ thuật số. Nó kết hợp dữ liệu trong file nhật ký với một khóa bí mật (chỉ quản trị viên hoặc hệ thống mới có quyền truy cập). Khi file được mở, hệ thống sẽ tính toán lại mã băm để đối chiếu. Nếu có bất kỳ sự can thiệp trái phép nào, mã sẽ không khớp và file nhật ký sẽ bị khóa chặt.

Tuy nhiên, lớp "giáp sắt" này đi kèm với một sự đánh đổi lớn về mặt kỹ thuật mà Microsoft đã thẳng thắn thừa nhận:

- Tốn dung lượng lưu trữ: Các file nhật ký cần không gian để chứa mã xác thực. Ví dụ, một file container 4GB sẽ "phình" thêm khoảng 2MB dữ liệu xác thực.

- Hiệu năng sụt giảm nghiêm trọng: Đây là điểm đáng lưu ý nhất. Microsoft xác nhận: "Thời gian trung bình để ghi một bản ghi vào tệp nhật ký hiện đã tăng gấp đôi". Việc phải liên tục tính toán mã băm và thực hiện các thao tác I/O (đọc/ghi) bổ sung khiến quá trình tạo file, mở file và ghi dữ liệu mới trở nên chậm chạp hơn hẳn so với trước đây.

Các quản trị viên hệ thống (IT Admin) được khuyến cáo cần rà soát gấp các hệ thống phụ thuộc vào CLFS. Nếu không thể mở từng file để hệ thống tự cập nhật, họ buộc phải sử dụng công cụ dòng lệnh fsutil clfs authenticate để gán mã xác thực thủ công cho các file chưa mở, đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru sau thời hạn chót.

Windows 11 25H2 đánh đổi hiệu năng lấy bảo mật.

Chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn xử lý hiện đã được cập nhật trong bài viết hỗ trợ mã số KB5056852 trên trang chủ Microsoft.