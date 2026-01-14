Xác định đối thủ của U23 Việt Nam, dân mạng: "Sắp thêm một nạn nhân đến từ Tây Á"

Sau khi vòng bảng của VCK U23 châu Á 2026 khép lại, U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm bàn luận của người hâm mộ khu vực. Ba chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành ngôi đầu bảng mà còn gây ấn tượng mạnh khi cả ba đối thủ đều được xếp hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Thành tích này khiến cái tên U23 Việt Nam được nhắc tới với sự dè chừng rõ rệt trước thềm vòng tứ kết.

U23 Việt Nam đầu bảng A sẽ gặp U23 UAE nhì bảng B.

Ở trận ra quân gặp U23 Jordan, đại diện Tây Á sở hữu nền tảng thể lực và thứ hạng FIFA vượt trội, U23 Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận chắc chắn và đầy toan tính. Thế trận giằng co kéo dài cho tới khi đội bóng áo đỏ tận dụng thành công các tình huống bóng cố định. Bàn thắng đến từ pha dàn xếp bài bản đã phá vỡ sự bế tắc, đồng thời cho thấy khả năng khai thác điểm yếu của đối thủ, điều vốn được xem là hạn chế của các đội bóng Đông Nam Á trước đây.

Bước sang lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan, đội bóng cũng xếp trên Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Dù không quá áp đảo về thế trận, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Lối chơi kỷ luật, hạn chế sai lầm giúp U23 Việt Nam có thêm một chiến thắng quan trọng, qua đó sớm đặt một chân vào vòng knock-out.

Cuộc đối đầu với U23 Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối vòng bảng được xem là thử thách lớn nhất. Trước đối thủ có nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm dày dạn, U23 Việt Nam chủ động chơi thấp, ưu tiên sự an toàn. Trong thế trận chịu nhiều sức ép, thủ thành Trung Kiên trở thành chốt chặn đáng tin cậy với hàng loạt pha cản phá quan trọng. Trên hàng công, Đình Bắc tỏa sáng đúng lúc, mang về bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Việc đánh bại Jordan, Kyrgyzstan và đặc biệt là chủ nhà Ả Rập Saudi, những đội đều có thứ hạng FIFA cao hơn, khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi phấn khích.

Trên Facebook, tài khoản Đức Minh bình luận: “Thắng toàn đội mạnh hơn mình, giờ gặp UAE cũng chẳng có gì phải ngán”.

Một người khác viết vui: “Tây Á gặp Việt Nam giờ chắc cũng áp lực, sắp thêm một nạn nhân nữa rồi”.

Tuy vậy, vẫn có những ý kiến giữ sự thận trọng. Facebooker Hoàng Long cho rằng UAE là đối thủ rất khó chịu, giàu thể lực và chơi kỷ luật. Dù vậy, chuỗi trận vừa qua cho thấy U23 Việt Nam đang đi đúng hướng, biết cách tận dụng bóng cố định, phòng ngự chắc chắn và trông chờ sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân.

Trước thềm tứ kết gặp U23 UAE, U23 Việt Nam rõ ràng không còn bị xem là cửa dưới. Phong độ ổn định cùng sự tự tin sau những chiến thắng trước các đội xếp trên về thứ hạng FIFA đang tạo nên niềm tin lớn nơi người hâm mộ vào một hành trình còn nhiều bất ngờ tại U23 châu Á 2026.