Tỷ phú Elon Musk lần đầu tiết lộ mục đích thực sự của SpaceX gây chấn động

Tên lửa Starship trong một chuyến bay thử nghiệm độ cao lớn. Ảnh: SpaceX

"Tôi sẽ nói cho các bạn biết mục tiêu của SpaceX là gì. Chúng tôi muốn biến Star Trek thành hiện thực. Nó không chỉ là khoa học viễn tưởng, mà một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật khoa học", tỷ phú Musk nói ở Texas.

Doanh nhân này mô tả tương lai của công ty mình như sau: "Những con tàu vũ trụ khổng lồ sẽ cày xới không gian, con người sẽ bay đến các hành tinh khác, đến Mặt Trăng."

"Và cuối cùng là đến các hệ sao khác, nơi chúng ta có thể gặp gỡ người ngoài hành tinh hoặc khám phá các nền văn minh ngoài hành tinh", ông Musk nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã đến thăm căn cứ SpaceX tại tiểu bang này .

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) là công ty hàng không vũ trụ tư nhân do Elon Musk thành lập năm 2002, với mục tiêu cách mạng hóa ngành vũ trụ bằng cách giảm chi phí phóng tên lửa thông qua công nghệ tái sử dụng, mở đường cho việc khám phá không gian sâu và định cư trên Sao Hỏa. SpaceX nổi tiếng với các tên lửa Falcon 9, Falcon Heavy và dự án Starship đầy tham vọng, cùng mạng lưới vệ tinh internet Starlink, đã thành công đưa người và hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho NASA và nhiều đối tác khác.

Ngày 5/12/2025, Wall Street Journal trích nguồn tin thân cận cho biết SpaceX chuẩn bị tổ chức đợt bán cổ phần thứ cấp (secondary share sale) cho các nhà đầu tư, có thể định giá doanh nghiệp này lên tới 800 tỷ USD. Con số này gấp đôi mức định giá trong đợt bán cổ phần gần nhất của họ là 400 tỷ USD.

Nó cũng sẽ giúp SpaceX vượt OpenAI để trở thành công ty tư nhân giá trị nhất nước Mỹ, Crunch Base cho biết. Trong đợt bán cổ phần hồi tháng 10, OpenAI được định giá 500 tỷ USD.