Honor 500 Pro lộ hiệu năng trên Geekbench: Chip Snapdragon 8 Elite, pin 8.000 mAh

Hai mẫu điện thoại mới của Honor, mang số model MEY-AN00 và MEP-AN00, thuộc dòng Honor 500, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Bộ đôi này đã được cơ quan chứng nhận 3C phê duyệt và model MEY-AN00, trang bị chip Snapdragon 8s Gen 4, đã xuất hiện trên nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench.

Honor 500 Pro có thông số kỹ thuật ấn tượng

Mới đây, biến thể MEP-AN00 cũng đã được phát hiện trên Geekbench. Theo thông tin từ danh sách này, Honor MEP-AN00 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, với mã sản phẩm SM8750. Thiết bị này được cho là Honor 500 Pro, trong khi MEY-AN00, đã được thử nghiệm trước đó, là phiên bản tiêu chuẩn của Honor 500.

Danh sách Geekbench cho thấy Honor 500 Pro có RAM 16GB và chạy trên hệ điều hành Android 16, đạt điểm số lần lượt là 3.100 và 9.463 trong các bài kiểm tra đơn và đa lõi. Honor cũng đã xác nhận rằng Honor 500 Pro sẽ có nhiều phiên bản cấu hình khác nhau, bao gồm 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB và 16GB + 1TB.

Hiệu năng trên Geekbench của Honor 500 Pro

Sản phẩm sẽ được bán ra với các màu sắc như Aquamarine, Starlight Pink, Obsidian Black và Moonlight Silver. Mặt trước của điện thoại sở hữu màn hình OLED 6.55 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Về khả năng chụp ảnh, Honor 500 Pro có camera selfie 50 megapixel và hệ thống ba camera sau, bao gồm cảm biến chính Samsung HP3 200 megapixel, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera tiềm vọng 50 megapixel với cảm biến Sony IMX858.

Ngoài ra, Honor 500 Pro dự kiến sẽ được trang bị pin 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Các thông số kỹ thuật khác bao gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, chip RF C1+ của Honor và chip tiết kiệm năng lượng E2.